Problemi al motore per Valentino Rossi, Viñales il migliore nei test del Day2 di Valencia

Maverick Viñales conferma il suo stato di grazia, sia a livello personale, sia con la moto e chiude brillantemente al comando la seconda, ed ultima, giornata dei test riservati alla MotoGP di Valencia. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo lo spagnolo ha portato a termine la sua sessione con un tempo eccellente, mettendo in riga tutti gli avversari. Tra questi ancora buone risposte da parte dei colleghi di marchio della Yamaha, mentre Honda e Ducati hanno mosso passi in avanti, nonostante le moto siano ancora semplici prototipi e quelle vere le vedremo dai test di febbraio a Sepang. Dopo un avvio lento per colpa delle temperature particolarmente basse, specialmente a livello di asfalto, la sessione ha preso il via e ha visto molto lavoro in pista, con i piloti che hanno sfruttato ogni minuto di questo mercoledì per mettere in cascina giri e km, effettuare prove comparative tra la moto 2019 e quella 2020 e provare i primi dettagli in vista del prossimo campionato, che scatterà come consuetudine a marzo a Losail, in Qatar.

Viñales, Quartararo e Morbidelli i migliori

Il miglior tempo lo ha messo a segno uno scatenato Maverick Viñales in 1:29.849 (con 67 giri completati) che, va detto, sabato gli sarebbe valso la pole position del GP di Valencia, dato che Fabio Quartararo aveva conquistato la pole position con il tempo di 1:29.978. Ed è proprio il francese ad essersi classificato al 2° posto della giornata odierna con la sua Yamaha del team Petronas a 164 millesimi di distacco dopo un lavoro di 64 tornate. Sul podio virtuale troviamo il suo compagno di Scuderia, Franco Morbidelli in 1:30.114 con 265 millesimi di ritardo. Per il romano i giri all’attivo sono stati 52.

I migliori tempi

Pilota Tempo 1. Maverick VIÑALES (Monster Energy Yamaha) 1:29.849 2. Fabio QUARTARARO (Petronas Yamaha) +0.164 3. Franco MORBIDELLI (Petronas Yamaha) +0.265 4. Cal CRUTCHLOW (Honda Castrol) +0.467 5. Joan MIR (Suzuki Ecstar) +0.578 7. Marc MARQUEZ (Repsol Honda) +0.707 9. Valentino ROSSI (Monster Energy Yamaha) +0.932 11. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) +1.294

Marquez 7° dopo 71 giri completati

Quarta posizione per la prima Honda, quella del britannico Cal Crutchlow in 1:30.316 a 467 millesimi, poi la Suzuki di Joan Mir in 1:30.427 a 578 millesimi da Viñales, Alex Rins in 1:30.503 a 654 millesimi e Marc Marquez in 1:30.556 a 707 (71 giri per lui), in una giornata nella quale non ha minimamente pensato al time attack. Chiude invece 8° Pol Espargaró in 1:30.685 a 836 millesimi, con il catalano è stato autore anche di una spettacolare caduta in curva 10 nelle prime fasi della sessione

Valentino Rossi ha dovuto utilizzare la moto del 2019 per un problema al motore

Si ferma in nona posizione Valentino Rossi che ha vissuto un turno non semplice, poiché ha dovuto fermarsi in curva 10 per colpa di un problema legato al motore della sua M1 edizione 2020. A quel punto il Dottore è stato costretto a proseguire con la moto utilizzata domenica in gara, fissando un 1:30.781 a 932 millesimi, macinando ad ogni modo la bellezza di 68 giri. Decimo posto per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 1.005 dalla vetta, un gradino davanti ad Andrea Dovizioso che ha concluso in 1:31.143 a 1.294 con 42 giri completati. Turno interlocutorio per il romagnolo che non ha forzato e ha preferito pensare ai dettagli. 13esima prestazione per il tester della Ducati, Michele Pirro a 1.575 da Viñales, davanti a Dani Pedrosa che in questa due-giorni era impegnato come collaudatore della KTM. Lo spagnolo ha fatto segnare un 1:31.470 con 1.621 dalla vetta. 16esimo tempo per lo spagnolo Aleix Espargaró a 1.677 che si è reso protagonista anche di una caduta nel corso della mattinata, quindi 19esimo il suo compagno di team Andrea Iannone a 1.951. Proseguono le difficoltà del pilota di Vasto che attorno alle ore 13.00 ha visto l’esplosione del proprio motore a 300 km/h in pieno rettilineo, con conseguente fuoco che ha avvolto la moto, portando fino alla bandiera rossa per diversi minuti. Conclude in 20esima posizione Alex Marquez. Il fratellino di Marc ha inanellato la bellezza di 79 tornate con un distacco, però, di 2.386 da Viñales.