Arrivano subito indicazioni molto interessanti nella prima giornata dei test collettivi di Valencia riservata alla Moto GP. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, teatro dell’ultimo round della stagione 2019, sono scese per la prima volta in pista le moto in versione 2020, con l’obiettivo comune per i team di raccogliere dati preziosi per il perfezionamento del pacchetto tecnico in vista dell’inizio della prossima stagione. Ottimo day-1 per la Yamaha, dominatrice della giornata con tre piloti davanti a tutti e con ottimi riscontri dal punto di vista della velocità di punta per il nuovo motore.

I migliori tempi

Pilota Tempi 1. Fabio QUARTARARO (Petronas Yamaha) 1:30.163 2. Maverick VIÑALES (Monster Energy Yamaha) +0.164 3. Franco MORBIDELLI (Petronas Yamaha) +0.323 4. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) +0.502 5. Marc MARQUEZ (Repsol Honda) +0.535 9. Valentino ROSSI (Monster Energy Yamaha) +0.849

Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo del giorno con un notevole 1’30″163 distante appena due decimi dalla sua pole position ottenuta tre giorni fa sempre a Valencia. Il francese della Yamaha Petronas non è stato solo veloce nel time-attack, ma si è anche concentrato su un lavoro molto importante per migliorare sul passo gara, alla guida della M1 ufficiale in versione 2020. Alle spalle del Rookie of the Year 2019 troviamo in classifica un’altra Yamaha, quella guidata dallo spagnolo Maverick Viñales, staccato di 164 millesimi dal pari marca transalpino dopo aver effettuato delle prove comparative tra la moto della stagione appena conclusa e quella del prossimo anno.

Terza posizione in graduatoria per il migliore degli italiani Franco Morbidelli, protagonista di una buona prima giornata di test con la Yamaha Petronas a 0.487 dalla prestazione del compagno di squadra Quartararo. Dietro al terzetto Yamaha si è inserito in quarta piazza Andrea Dovizioso, capace di portare la Ducati nelle posizioni di vertice nonostante un gap di mezzo secondo dalla vetta. Giornata complicata per il campione del mondo in carica Marc Marquez, 5° a 0.535 dalla testa, e più in generale per la Honda che ha visto cadere uno dopo l’altro tre dei suoi quattro piloti scesi in pista (i fratelli Marquez e Bradl).

Bene la Suzuki con gli spagnoli Joan Mir e Alex Rins rispettivamente sesto e settimo a 648 e 795 millesimi di ritardo dal leader, mentre Valentino Rossi non ha brillato particolarmente facendo segnare il 9° tempo di giornata a 0.849 da Quartararo. Il pilota di Tavullia non ha cercato la prestazione pura e si è concentrato esclusivamente sulle prove comparative tra le due versioni della M1, raccogliendo dati importanti per valutare specialmente il nuovo motore del team di Iwata.