Quartararo non ha fratture: contusione per il francese, punta alle qualificazioni

Non ci sono fratture per Fabio Quartararo dopo la caduta avvenuta durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il francese è scivolato sul bagnato, l’high-side alla curva Siberia è stato brutto e la gamba sinistra del soprannominato Diablo è rimasta incastrata sotto la Yamaha M1. Il centauro transalpino non ha preso parte alla seconda sessione di prove libere ma fortunatamente non ha nulla di rotto come ha egli stesso precisato. Il rookie dell’anno tornerà in sella domani per disputare la FP3 e dovrà dare il meglio di sè per accedere direttamente al Q2 visto che al momento è fuori dalla top-10.

Fabio Quartararo ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport: “Volevo provare ancora, ma avendo preso un forte antidolorifico è meglio che non torni in sella nelle FP2. Sabato mattina svolgerò ulteriori esami al centro medico, spero di ottenere l’idoneità a correre. Sento un po’ male dappertutto, ma ora devo restare tranquillo e fare il possibile per essere in forma sabato”.