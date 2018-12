Rally Monza 2018: Valentino Rossi domina anche la seconda giornata ed è sempre più leader

È ancora Valentino Rossi il protagonista della seconda giornata del Rally di Monza. Il campione di Tavullia, affiancato da Carlo Cassina, conferma la leadership anche al termine delle quattro prove speciali del day-2 della kermesse ormai classica del panorama dei motori sul celebre tracciato brianzolo.

La giornata di gare

Il Dottore, a bordo della Ford Fiesta WRC PLUS, ha ora un margine di 49"6 sul finlandese Teemu Suninen (pilota ufficiale del Mondiale di Rally sulla Ford Fiesta WRC PLUS) e di 1'21"7 su Roberto Brivio/Luca Brivio a bordo della terza Fiesta del lotto. In classifica seguono le due Ford (Fiesta WRC PLUS) di Alessio "Uccio" Salucci a 1'31"0 e di Marco Bonanomi a 1'46"1. In settima posizione ha concluso invece il fuoriclasse del motocross Antonio Cairoli, insieme ad Eleonora Mori, a 1'49"5 dal vertice sulla Hyundai i20 WRC.

Nella ps3 "Parabolica 1", lunga 9.660 km, che ha preso il via proprio dalla celebre curva del Tempio della velocità, la coppia Rossi/Cassina ha imposto la propria legge precedendo Suninen/Salminen di 12"4 e i due Brivio di 12"8. Ai primi tre posti le Ford Fiesta WRC Plus a svettare davanti a tutti. In quarta piazza, invece, si è classificato Cairoli. L’asso del motocross ha concluso la sua prova a 13"3 da Valentino. A completare la top-5 di questa speciale “Uccio” con l’altra Fiesta a 13"4 dal leader.

Nella ps4 si conferma il Dottore sulla Fiesta. La "Autodromo", lunga 8.830 km, è terra di conquista del nove volte campione del mondo sulle due ruote davanti al solito Suninen (+3") e al duo dei Brivio (+8"0). Ad appena 2 decimi di secondo dal terzo posto Cairoli che si è messo alle spalle l’altro equipaggio sulla Hyundai i20 composto da Piero Longhi e Gianmaria Santini (+10"2).

Il fuoriclasse di Tavullia ha portato a casa anche la terza prova di giornata, la "Parabolica 2", lunga 9.660 km, nella quale la Ford Fiesta n.46 ha ottenuto il best time di 5'23"2 a precedere le altre Ford WRC del finnico Suninen (+4"7) e di Salucci (+11"1). Più distanziato Cairoli, settimo con la i20 a 13"6 da Rossi. Infine, nella "Grand Prix 1" di 44.830 km, la più lunga di giornata, Rossi ha fatto ulteriormente il vuoto realizzando il suo en plein e mettendosi alle spalle Suninen di 16"6 e Brivio di 24"3 mentre il buon Tony è precipitato in ottava posizione nella graduatoria, perdendo ben 54"8.

Giandomenico Tiseo