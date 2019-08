Rodrigo cambia marcia su Arbolino nelle seconde libere di Moto3

Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) chiude al comando il venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 per quanto riguarda la Moto3. L’argentino, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Brno, in 2:08.125 con un vantaggio di due decimi esatti sul nostro Tony Arbolino (Honda Snipers) che ha chiuso con il tempo di 2:08.325. Al terzo posto il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) in 2:08.433 a 308 millesimi. Un risultato importante per i primi tre classificati, dato che per domani le previsioni parlano di pioggia sulla pista ceca, per cui i tempi di oggi potrebbero già valere per la qualificazione alla seconda parte delle qualifiche.

Quarta posizione, quindi, per un ottimo Celestino Vietti (Sky Racing Vr46) che chiude in 2:08.519 a 394 millesimi, con un giro ottenuto in solitaria a metà turno, prima di una scivolata innocua proprio nel corso dell’ultimo tentativo. Stesso destino per il leader del campionato, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) che si è fermato nella ghiaia del tracciato ceco con il crono di 2:08.699 a 574 millesimi. Sesto tempo per il migliore della FP1, lo spagnolo Jaume Masià (KTM Bester) che non è stato in grado di replicare il tempo della mattinata e ha concluso a 582 millesimi da Rodrigo.

Settimo tempo per lo spagnolo Aron Canet (KTM Max Racing) a poco più di sei decimi dalla vetta, ottavo per il nostro Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 746 millesimi, appena tre davanti a Romano Fenati (Honda Snipers). Chiude la top ten, invece, lo spagnolo Marcos Ramirez (Honda Leopard) a 757.

Si classifica in 14esima posizione Dennis Foggia (Sky Racing VR46) 1.101 da Rodrigo, quindi 18esimo Andrea Migno (KTM Bester) a 1.344, con Stefano Nepa (KTM Reale Avintia) 28esimo a 2.406, e Riccardo Rossi 29esimo (Honda Kommerling) a 2.854.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP REPUBBLICA CECA 2019 – MOTO3

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 220.2 2’08.125

2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 220.7 2’08.325 0.200 / 0.200

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 221.6 2’08.433 0.308 / 0.108

4 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.1 2’08.519 0.394 / 0.086

5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.4 2’08.699 0.574 / 0.180

6 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 217.4 2’08.707 0.582 / 0.008

7 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 214.4 2’08.729 0.604 / 0.022

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 2’08.871 0.746 / 0.142

9 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 218.4 2’08.874 0.749 / 0.003

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 222.5 2’08.882 0.757 / 0.008



CLASSIFICA TEMPI COMBINATA PROVE LIBERE GP REPUBBLICA CECA 2019 – MOTO3

1 19 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’08.617 13 2’08.125 11

2 14 T.ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 2’09.317 12 2’08.325 11 0.200 0.200

3 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’09.543 12 2’08.433 12 0.308 0.108

4 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.663 14 2’08.519 11 0.394 0.086

5 5 J.MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 2’08.615 11 2’08.707 13 0.490 0.096

6 48 L.DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’09.225 13 2’08.699 14 0.574 0.084

7 44 A.CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 2’09.207 11 2’08.729 11 0.604 0.030

8 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’09.969 8 2’08.871 13 0.746 0.142

9 55 R.FENATI ITA VNE Snipers HONDA 2’09.025 11 2’08.874 11 0.749 0.003

10 42 M.RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 2’08.984 12 2’08.882 14 0.757 0.008

