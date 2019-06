Rodrigo davanti a tutti nel warm up di Moto3, Arbolino 3° e Fenati 4°

E’ stato l’argentino Gabriel Rodrigo il più veloce del warm-up del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello il centauro sudamericano, alfiere del Team Honda Gresini, ha fatto vedere una grande velocità, girando spesso da solo e candidandosi ad un ruolo di primo piano in vista della corsa domenicale.

Alle sue spalle troviamo lo spagnolo della KTM Raul Fernandez, sensibilmente distanziato di 0″585, e i nostri Tony Arbolino e Romano Fenati, rispettivamente a 0″589 ed a 0″615. I due centauri del Team VNE Snipers hanno confermato le buone indicazioni della vigilia, ricordando che il centauro lombardo ha ottenuto la pole position con un crono straordinario. Pertanto entrambi saranno degli osservati speciali nella gara delle ore 11.00. A completare il quadro della top-10 il britannico Mcphee sulla Honda (+0″778), il leader del campionato del mondo Aron Canet (+0″866) sulla KTM del Team di Max Biaggi, il nostri Niccolò Antonelli (+0″868), Riccardo Rossi (+0″935) ed Andrea Migno (+0″935) e l’alfiere della Honda Team Asia Gerry Salim (+0″949). Da notare che il pilota italiano del SIC58 Squadra Corse, come del resto il compagno di team Suzuki, ha subito una penalizzazione per essere entrato in qualifica con il semaforo rosso e dunque sarà al via in diciottesima casella, mentre il nipponico scatterà dalla nona visto e considerato che l’italiano, avendo completato un solo run veloce, è stato retrocesso in maniera più importante, contrariamente al team-mate. Solo 15° il secondo della graduatoria generale Lorenzo Dalla Porta a 1″498 dalla vetta.

CLASSIFICA WARM-UP GP ITALIA 2019 – MOTO3

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’57.085 9 9 238.0

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’57.670 9 9 0.585 0.585 238.6

3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1’57.674 9 9 0.589 0.004 243.5

4 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’57.700 8 8 0.615 0.026 237.1

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’57.863 9 9 0.778 0.163 239.7

6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’57.951 8 8 0.866 0.088 236.6

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.953 10 10 0.868 0.002 237.2

8 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’58.020 9 9 0.935 0.067 238.1

9 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 1’58.020 9 9 0.935 239.8

10 31 Gerry SALIM INA Honda Team Asia HONDA 1’58.034 9 9 0.949 0.014 242.1