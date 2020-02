Rossi contento a metà: "Oggi non ho migliorato molto, ma mi sento pronto per la prima gara"

La stagione 2020 della MotoGP è ormai partita ed oggi è stato tempo della seconda delle tre giornate di test, andata in scena a Losail: altre ore di lavoro in vista della nuova annata. La corsa verso il titolo iridato è proseguita con i tanti giri sul circuito del Qatar, dove sono tornate in pista le moto già svelate nei primi test. Ha parlato oggi al sito motorsport.com Valentino Rossi.

Il centauro italiano ha dichiarato:

" Oggi è stata una giornata un pochino più difficile, perché abbiamo provato un pochino di cose, ma non siamo riusciti a trovare un grande miglioramento. Migliorando alcune cose, ne abbiamo peggiorate delle altre. Però siamo tutti lì e anche come passo siamo vicini in molti. "

Il pilota di Tavullia è già proiettato a domani:

" Domani sarà importante perché sarà l’ultimo giorno dei test invernali e dovremo fare un sommario di tutte le cose che abbiamo provato da novembre a Valencia, però direi che siamo pronti per la prima gara e siamo molto curiosi di partire, anche perché il weekend di gara di solito è più divertente e più interessante. "

La prima gara, prevista per l’8 marzo, è ormai prossima:

" Siamo più o meno sempre lì. Oggi abbiamo lavorato molto sul setting della moto, soprattutto sulla distribuzione dei pesi, ma non siamo riusciti a fare un grande step. Poi oggi con le gomme sembrava un po’ più difficile rispetto a ieri. Nel primo giorno riuscivamo a fare la distanza di gara senza problemi, invece oggi è stato un pochino più duro. "

