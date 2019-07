Rossi: "Devo trovare la giusta direzione per la moto, non perdo la speranza"

Il weekend del Gran Premio di Olanda 2019 per Valentino Rossi è stato quanto mai negativo, e va a completare un trittico davvero “nero” assieme a Mugello e Montmelò. Il “Dottore” non è mai stato capace di trovare la giusta strada per la sua Yamaha, con la sensazione che quanto di buono era stato fatto ad inizio stagione, sia andato ormai perso. Il nove volte campione del mondo prova a fare un bilancio di quanto visto ad Assen e, ovviamente, non può certo essere un racconto positivo. “La vittoria di Maverick è un grande risultato per la Yamaha e per lui, dato che se lo merita – spiega il pilota di Tavullia a Marca.com – Ha disputato un ottimo fine settimana ed è stato veloce sin dal venerdì. A livello generale si può dire che sul podio sono arrivate due M1, questo è l’aspetto più importante e preoccupante dal mio punto di vista sul quale dovrò lavorare per avvicinarmi ai colleghi di marchio”.

Se ad inizio anno era proprio il numero 46 l’unico a sfruttare nel migliore dei modi la M1, da qualche settimana il trend si è invertito, con Maverick Viñales, ed i due piloti del team Yamaha Petronas, a volare. “Può essere che il problema sia io, ma – puntualizza Rossi – sono comunque il miglior portacolori della Yamaha nonostante tre “zero” consecutivi”.

Il pesarese, con la sua indiscussa capacità di leggere la moto, spiega qual è la situazione al momento nel team di Iwata.

" Devo trovare qualcosa che funzioni per me. Tra maggio e giugno non siamo cambiati così tanto e sto riscontrando difficoltà. Tecnicamente non possiamo migliorare e ho anche difficoltà in questa configurazione. Non sono molto veloce e la gara di Assen sostanzialmente è stata vergognosa. Ad ogni modo non perdo la speranza. Sabato ero molto deluso, dato che nel corso della mattinata ero decente, ma nel pomeriggio no. Quando succede così inizi a pensare a tutto. Se non avessi avuto il miglioramento domenica, specialmente in gara, sarei molto preoccupato. Non so se si può parlare di raggio di luce ma di sicuro abbiamo trovato alcune cose interessanti in vista del futuro "

Un futuro che parla di Gran Premio di Germania già nel corso del prossimo weekend.

alessandro.passanti@oasport.it