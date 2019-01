Rossi elogia Marquez: "E' coraggioso e lo studio molto. A 40 anni sono ancora competitivo"

Fra un mese (precisamente il 16 febbraio) Valentino Rossi entrerà ufficialmente nel club degli anta, e spegnerà le 40 candeline: a mollare e soprattutto a smettere di sognare però non ci pensa proprio e a poche settimane dallo start della 24esima annata nel motomondiale fissa obiettivi ambiziosi per la nuova stagione come ha rivelato ai microfoni di Deejay Chiama Italia.

" Anni fa c'erano ancora piloti più vecchi, perché iniziavano a correre tardi. Adesso iniziano che sono dei bambini. Io non ho mai pensato all'età. E' sempre stato il mio sogno fare il pilota del Motomondiale e non ho mai pensato di correre fino ai 40. E' una cosa atipica ma magari in futuro lo faranno anche altri. L'importante è rimanere competitivi. Quando ho firmato a marzo 2018 ho pensato che il biennale mi avrebbe portato a correre a 40 anni, il pensiero se farlo c’è stato. Mi sono convinto, se riusciamo a migliorare la moto che possiamo essere forti. Se ho fiducia? Devo averne. Soprattutto in questo periodo dell’anno. "

Fra i prossimi obiettivi di Valentino, oltre all’arcinoto desiderio chiamato decimo titolo, ci potrebbe essere quello di dividere il box in MotoGP con il fratellino Luca Marini fra dodici mesi:

" L’anno scorso è stato fortissimo, è cresciuto nella seconda parte, si è trovato bene in moto, ha fatto podi, due pole, e in Malesia ha vinto. E ho pianto un po’, mi piace molto aiutarlo. Fare un passaggio di testimone con lui che arriva e io smetto? Chissà, se va forte potremmo anche correre insieme. "

Nel corso della lunga intervista con Linus e Nicola Savino, Rossi ha anche reso onore all’arcirivale Marc Marquez: col quale ha avuto numerosi screzi dal 2015 ad oggi ma a cui riconosce un coraggio e una bravura invidiabili:

" Marquez è molto coraggioso, al punto da non aver paura, cade tanto, cerca il limite, fa queste botte incredibili con la moto. Se lo studio? Si molto, tra piloti siamo attentissimi a cosa fanno gli altri, anche quello che mangiano, bevono, gli allenamenti sui social, siamo curiosi, ci seguiamo. Se ho rubato qualche segreto a qualcuno? Si mi è capitato, ma più cose di allenamento, tipo che sport fare fuori dalla pista. "

Video - Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport 01:56

Infine inevitabile spendere due parole per il lavoro dell’Academy, un elisir per mantenersi giovane:

" I più forti dell’Academy in questo momento sono Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, che l’anno prossimo correranno in MotoGP. Per Morbidelli abbiamo lavorato affinché avesse come capotecnico Ramon Forcada, uno che conosce la M1 a menadito. Al punto che ho pensato se non fossi in conflitto di interessi per me stesso.... "