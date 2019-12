Rossi: "Il rinnovo? Dovrò essere più forte di quest’anno, altrimenti meglio non proseguire"

Valentino Rossi si sta godendo delle meritate vacanze natalizie in compagnia dell’amata fidanzata, il Dottore si sta rilassando in spiaggia e sta ricaricando le batterie in vista della prossima stagione che potrebbe essere la sua ultima in MotoGP. Il centauro di Tavullia è reduce da un’annata sottotono in sella alla Yamaha, ha conquistato soltanto due secondi posti all’inizio del campionato e poi è andato in difficoltà pagando dazio anche dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Il quasi 41enne deve decidere se proseguire la propria carriera anche nel 2021 o se appendere il casco al chiodo e concentrarsi su altri eventi sportivi come le corse automobilistiche di durata. Valentino Rossi, terzo nell’ultima 12 Ore del Golfo al volante della Ferrari, ha parlato del suo prossimo futuro proprio al termine della manifestazione di Abu Dhabi: “Il prossimo anno sarà cruciale – ha detto il nove volte Campione del Mondo a it.motorsport.com – Il mio contratto scade alla fine del 2020, quindi sfortunatamente dovrò decidere presto cosa fare, se continuare o meno. Logicamente, la scelta se continuare o meno dipenderà molto dai risultati. Abbiamo apportato delle modifiche al team, quindi vedremo se saremo in grado di essere più competitivi e più veloci. Per rinnovare dobbiamo essere più forti di quanto lo siamo stati quest’anno. Se non lo siamo, meglio non rinnovare“.