Rossi: "Mi sono divertito, ma devo migliorare: mi devo allenare"

Valentino Rossi si è dovuto accontentare del settimo posto nel GP virtuale del Red Bull Ring, seconda tappa del Mondiale MotoGP disputato con il videgioco ufficiale. Il Dottore ha cercato di difendersi con le unghie e con i denti lungo i 10 giri andati in scena sul tracciato che tradizionalmente ospita il GP d’Austria, è partito dall’ultima posizione in griglia e ha rimontato tre piazze con tanto di super caduta all’ultima curva dopo un contatto con Danilo Petrucci per il sesto posto.

Il nove volte Campione del Mondo ha giocato col sorriso sulle labbra e si è divertito moltissimo, tra l’altro era in dolce compagnia della fidanzata Francesca Novello. Il centauro della Yamaha ha poi commentato tra le risate:

" Ho tentato di superare Petrucci all’ultima curva, non era lontano ma ho avuto troppa confidenza nella consolle, l’ho toccato e siamo caduti entrambi. Mi sono divertito ma devo migliorare: mi devo allenare. "

stefano.villa@oasport.it