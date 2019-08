Rossi poco ottimista dopo i test di Brno: “Il nuovo motore non va tanto più forte”

Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto la prima giornata dei test della MotoGP a Brno. Per il pilota della Yamaha è stato un lunedì molto importante, perchè Rossi ha lavorato su alcune componenti del motore del prossimo anno: “Abbiamo provato piccole novità di motore e alcune cose del setting dei telai, ma le cose grosse arriveranno più avanti, nei test di Misano dopo il GP di Silverstone e i quelli di Valencia dove avremo la situazione più chiara“, le prime parole di Valentino dalla Gazzetta dello Sport.

Rossi si è soffermato sui nuovo motore ed il Dottore non è sicuramente rimasto soddisfatto del lavoro fatto in pista: “Il nuovo motore? Dà qualcosina in più, ma serve di più. Non mi aspettavo qualcosa di particolare, ma non va tanto più forte di quello che abbiamo ora”.

Sempre Valentino sulla M1 di questa stagione: “Abbiamo trovato qualcosa di interessante nella messa a punto che potrebbe servire anche in Austria, è stata una buona giornata”.