Rossi: "Positivi i test a Barcellona, siamo pronti per Assen e Sachsenring"

C’è ottimismo in casa Yamaha in vista del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP in programma dal 28 al 30 giugno sulla pista di Assen. Valentino Rossi, primatista assoluto in MotoGP con otto vittorie nell’Università del Motociclismo (dieci primi posti totali incluse le categorie minori), si presenta al weekend di Assen con ottimismo e con grande determinazione dopo lo sfortunato k.o. di Barcellona. Il “Dottore” ha infatti fatto dei passi avanti notevoli dal punto di vista della competitività rispetto al disastroso fine settimana del Mugello, perciò le prospettive sembrano essere abbastanza incoraggianti su un tracciato storicamente favorevole alla M1 e alla guida del marchigiano.

" Dopo la sfortunata gara di Barcellona siamo pronti per i due GP consecutivi, quello di Assen e del Sachsenring. Al Montmeló abbiamo fatto un buon lavoro e siamo stati molto veloci. Mi sentivo competitivo durante le prime battute di corsa, e questa settima lavoreremo sodo per prepararci alla bagarre provando a stare con i primi. I test in Catalogna sono stati positivi, e i dati raccolti possano aiutarci ad avere un buon weekend ad Assen. Faremo del nostro meglio "

" "