Rossi: "Ritirarmi o proseguire? Prima di luglio sarà difficile fare delle gare"

Valentino Rossi si trova nella sua casa in questo momento difficile per tutta l’Italia, anche il Dottore non esce e osserva tutte le direttive per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il centauro di Tavullia non ha ancora fatto il suo debutto stagionale visto che il Mondiale MotoGP non scatterà prima di maggio (a essere ottimisti) proprio a causa di questa pandemia e ha commentato questo momento ai microfoni di Sky:

" È stata dura perché abbiamo capito che non avremmo corso proprio la domenica prima di partire per il Qatar. Questo scombussola tutto anche perché bisognerà capire quando riusciremo a correre, sembra che la cosa vada per le lunghe per tutti. Se hanno cancellato anche gli Europei di calcio vuol dire che sarà difficile fino a luglio fare delle gare di moto o degli sport con molta gente "

Il numero 46 deve decidere se proseguire la propria carriera anche nella prossima stagione con una moto che non sia la Yamaha ufficiale o se appendere il casco al chiodo, molto dipenderà dal rendimento che avrà nei primi Gran Premi quando si riuscirà a riprendere la vita di tutti i giorni dopo questa emergenza:

" Riguardo alla mia scelta non lo so. Speravo di poter decidere se continuare dopo la prima parte di stagione ma ora slitta tutto. Mi piacerebbe avere un po’ di gare per capire quanto posso essere competitivo, quella è la cosa importante "

