Rossi: "Ritiro? Voglio correre, ma mi servirebbero 5-6 gare per capire e invece devo decidere prima"

Dal nostro partner OAsport.it

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport“, Valentino Rossi in una video chat della Yamaha ha parlato del proprio futuro, in un 2020 segnato dall’emergenza sanitaria mondiale e di come sarà costretto a rimodulare i prossimi mesi in vista della decisione riguardo una sua eventuale partecipazione al Motomondiale MotoGP 2021.

Così l’asso di Tavullia:

MotoGP Viñales: "La Ducati mi ha tentato, ma ho avuto piena fiducia dalla Yamaha" 22/04/2020 A 12:38

Il mio problema è che non ci sono gare e non possiamo correre, quindi la mia decisione su proseguire la carriera o meno nel 2021 la dovrò prendere prima di tornare in pista, perché nella situazione più ottimistica potremo correre nella seconda metà della stagione, ma io devo decidere prima. In ogni caso vorrei continuare, ma sono in una situazione difficile.

Rossi vuole andare avanti:

Ho abbastanza motivazioni e voglia per continuare, ma è molto importante capire il livello di competitività perché, soprattutto nella seconda parte dello scorso anno abbiamo sofferto molto e troppe volte sono stato lento e ho dovuto lottare al di fuori della top-5

Il progetto ad inizio 2020 era ben diverso:

Io avrei avuto bisogno di 5-6 gare, lavorare con il nuovo capo meccanico e valutare alcune modifiche apportate in squadra per capire se posso essere forte: non sarebbe il modo migliore smettere senza gareggiare: la cosa migliore sarebbe di fare un altro campionato e smettere dopo il prossimo.

roberto.santangelo@oasport.it

Play Icon WATCH Valentino Rossi-Mugello: una storia di imprese e record lunga oltre 20 anni 00:01:28

MotoGP Danilo Petrucci carico per la ripresa: "Non posso sbagliare, mi gioco il futuro in Ducati" 22/04/2020 A 09:35