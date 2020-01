Rossi: "Se nel 2021 deciderò di continuare, Yamaha mi garantirà moto e contratto ufficiale"

Per la prima volta nella sua vita di pilota, Valentino Rossi non ha una certezza riguardo al proprio futuro nella MotoGP. Una cosa - per la verità - già si conosce, quella che sta per iniziare sarà l’ultima annata in cui Valentino Rossi correrà in un team ufficiale. Dopo quattro annate formidabili in HRC, un biennio deludente in Ducati e 15 epiche stagioni in Yamaha: il nove volte campione del mondo di Tavullia, se deciderà di continuare a gareggiare lo farà in un team satellite sempre sotto l’egida Yamaha. A chiarirlo a margine del comunicato che ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Quartararo a partire dal 2021 nella squadra ufficiale della casa del Diapason, è stato lo stesso Valentino che ha fissato gli obiettivi a breve termine e fissato anche quando sciogliera il nodo sul proprio futuro...

" Per motivi dettati dal mercato dei piloti, Yamaha mi ha chiesto all’inizio dell’anno di prendere una decisione in merito al mio futuro. Coerentemente con quello che ho detto durante l’ultima stagione, ho confermato che non volevo affrettare alcuna decisione e avevo bisogno di più tempo. Yamaha ha agito di conseguenza e ha concluso i negoziati in corso… Sono contento che, se dovessi decidere di continuare, Yamaha è pronta a supportarmi sotto tutti gli aspetti, dandomi una moto ufficiale e un contratto da pilota factory. Nei primi test farò del mio meglio per fare un buon lavoro insieme alla mia squadra ed essere pronto per l’inizio della stagione. "

Nel caso questa eventualità si concretizzasse e Rossi decidesse di proseguire la propria carriera in MotoGP, per Valentino si schiuderebbero le porte del team satellite Petronas SRT, dove il Dottore correrebbe con una M1 factory e un trattamento da ufficiale. Di sicuro le riserve non saranno sciolte prima di metà stagione quando capirà la reale competitività del pacchetto e del pilota.

Jarvis: "Valentino avrà il 100% del nostro supporto fino a quando deciderà di fermarsi"

" Yamaha rispetta e accetta con tutto il cuore la del tutto comprensibile decisione di Valentino di valutare la sua competitività nel 2020 prima di prendere qualunque decisione per il 2021. Pur avendo totale rispetto e fiducia nelle capacità e nella velocità di Valentino per il campionato 2020, la Yamaha deve pianificare il proprio futuro. Oggi, con sei case motociclistiche nella classe MotoGP, i giovani talenti veloci sono molto richiesti e di conseguenza il mercato dei piloti inizia sempre prima. E’ quindi strano iniziare la stagione sapendo che Vale non sarà nel factory team nel 2021, ma la Yamaha sarà con lì per Valentino, qualunque cosa deciderà per il futuro. Se si sentirà di continuare a correre, gli forniremo una M1 con specifiche ufficiale e un supporto tecnico ufficiale. Se deciderà di ritirarsi, continueremo ad ampliare le nostre collaborazioni fuori pista con i programmi di allenamento dei giovani piloti della Riders Academy e del Master Camp Yamaha VR46, e con lui ambasciatore del marchio Yamaha. In ogni sono solo speculazioni, in questo momento abbiamo un’intera annata davanti a noi e posso assicurare ai tifosi che Valentino avrà il nostro supporto al 100% ogni giorno fino a quando appenderà la sua tuta al chiodo. [Lin Jarvis, Managing Director Yamaha] "