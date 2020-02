Rossi: "Vorrei esserci anche nel 2021, ma solo se competitivo. Quartararo? La Yamaha ha fatto bene"

" Il mio obiettivo sarebbe di continuare anche nel 2021, ma solo se posso essere competitivo. Con quale team? Ancora non abbiamo deciso. "

E' questo il concetto più importante espresso da Valentino Rossi nella conferenza stampa di presentazione del nuovo team Yamaha per il 2020, quello che potrebbe essere l'ultimo anno del Dottore in un team ufficiale.

Dopo la presentazione della livrea della nuova M1, la Yamaha si è recata in sala stampa per le domande di rito e molte di queste sono state rivolte al pilota di Tavullia, che ha lasciato tutti incerti sul proprio futuro, ma ha cercato di essere un po' più chiaro a proposito di quello che lo riguarda. Rossi non ha lesinato particolari a proposito di tutte le sue incertezze su quello che accadrà al termine della stagione, ma prima di tutto ha voluto riservare a Favbio Quartararo, che sarà il suo successore nella prossima stagione, parole di elogio:

" La Yamaha ha fatto bene. L'anno scorso ci siamo accorti tutti di quanto fosse forte e competitivo e per un rookie non è facile. Se non ha vinto quanto avrebbe potuto è perché davanti aveva Honda e Marquez che sono di un altro livello, ma ha davvero talento e per me quella di Yamaha è stata la scelta giusta. Mancanza di rispetto nei confronti del campione? No, la Yamaha si è dovuta tutelare e come dicevamo questa è una scelta logica: dipende tutto dai risultati e Quartararo ne ha fatti. Io sono padrone del mio destino e so che se avrò dei risultati posso giocarmela. Mi fa piacere che mi abbiano offerto comunque una moto ufficiale. Certo, se mi avessero detto 'Prendiamo Quartararo e tu sei a piedi' un po' ci sarei rimasto male... "

Andando più nel dettaglio, però, Valentino si è sbilanciato su ulteriori dettagli.

" Ogni tanto è difficile pensare che io abbia 41 anni e alla mia età comincia a essere faticoso stare dietro allo sforzo che richiede la MotoGP moderna: passiamo gran parte della nostra vita divisi tra allenamenti, studio, test, eventi, interviste, pubbliche relazioni... Essere al massimo è duro. Per continuare bisogna avere motivazione e la motivazione per me viene dai risultati. E i risultati per me vogliono dire tornare sul podio ed essere competitivo. E nella scorsa stagione ho fatto molta fatica, perciò non voglio continuare così. Ed è meglio dire stop. vorrei continuare, ma non penso a un'opzione 2021-2022, voglio valutare di anno in anno. Petronas? Per me al momento è l'opzione migliore, Hanno un team giovane, con una bella moto, lavorano bene e hanno i soldi per migliorare. Per me sarà comunque difficile, ma la situazione è ottima. Fare un Team VR46 per me con Yamaha? Sarebbe bello, ma purtroppo non ho abbastanza soldi! (ride) "

A proposito delle primavere che passano e che cominciano a sentirsi, ormai sta diventando complicato gestire tutto ciò che circonda la MotoGP e che, ora che i risultati non arrivano, sta diventando ancora più pesante. Alla domanda se avesse per caso pensato di proporre alla Yamaha di restare anche nel 2021 risponde in maniera un po' brutale, ma molto schietta.

" No. Gareggiare mi provoca molto stress e lo è per tutto il team. Se sei Valentino Rossi, poi, lo è ancora di più, perché dal giovedì mattina alla domenica sera è una gran rottura, non posso nemmeno girare per il paddock e ormai ciò che mi dà davvero gusto è soltanto guidare la moto. Chiudere in bellezza? Ah sì, sarebbe anche bello andare forte e poi ritirami. Ma so che comunque la MotoGP mi mancherà. "

Rossi è quindi alla ricerca della serenità, e nel caso in cui gli proponessero di restare in Petronas, chi vorrebbe come compagno di squadra, includendo anche suo fratello Luca Marino o un ritorno di Jorge Lorenzo?