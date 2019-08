Segnali di vita dalla Yamaha nei test di Brno: Quartararo il migliore, 6° Rossi

Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle sue spalle il “Top Gun” del Motomondiale Maverick Vinales, reduce dalla corsa incolore di ieri (decima posizione finale), che ha fermato il cronometro a 0″012 dalla vetta occupata dal compagno di marca. Un Vinales, come anche Valentino Rossi, impegnato nel lavoro di sviluppo della M1 che quest’oggi presentava tante novità. Oltre al nuovo motore (versione 2020) si sono viste tante soluzioni aerodinamiche: una nuova carena e un cupolino più stretto e squadrato. In sostanza i tecnici nipponici non si sono certamente risparmiati.

Prestazione pura che, dal canto suo, Valentino avrà notato fino ad un certo punto, vista la sua sesta posizione a 0″399, badando ad accumulare dati, informazioni e ricercando il feeling sulla Yamaha (63 giri). Scorrendo la classifica, troviamo l’altra Petronas Yamaha di uno “spigliato” Franco Morbidelli (+0″139), la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0″221), la LCR Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″324), l’altra Suzuki dell’iberico Joan Mir (+0″548) e l’altra RC213V del leader della classifica iridata Marc Marquez (+0″621) in ottava piazza. GSX-RR in versione rinnovata, tenendo conto della nuova carena introdotta nel fine settimana e del nuovo forcellone, già provato nei test a Barcellona. Da segnalare una caduta, per fortuna, senza conseguenze di Mir, con la moto nipponica finita oltre le barriere in curva-1 e comportante la bandiera rossa. Sessione che, tra l’altro, ha avuto attorno alle ore 14.00 l’arrivo della pioggia, che ha costretto ai box i centauri per circa un’ora. Per quanto concerne il team campione del mondo, Marc ha lavorato con tre diverse specifiche della proprio moto, ricavando tante informazioni utili.

A completare il quadro della top-10 un buon Francesco “Pecco” Bagnaia sulla Ducati Pramac (+0″632) e Danilo Petrucci (+0″729) sulla Ducati ufficiale. Andrea Dovizioso, in sella all’altra GP19, ha concluso 12° (+0″775), effettuando delle prove comparative tra la vecchia e la nuova aerodinamica introdotta nel weekend.

CLASSIFICA TEMPI – TEST BRNO 2019 – MOTOGP

1 P QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.616 69 / 78 Pit In

2 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.628 0.012 0.012 68 / 74 1:56.535

3 P MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:55.755 0.139 0.127 76 / 78 Pit In

4 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.837 0.221 0.082 55 / 69 Pit In

5 P CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.940 0.324 0.103 59 / 74 Pit In

6 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:56.015 0.399 0.075 63 / 63 1:56.015

7 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:56.164 0.548 0.149 56 / 69 1:57.280

8 P MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.237 0.621 0.073 19 / 70 Pit In

9 P BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:56.248 0.632 0.011 46 / 47 Pit In

10 P PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:56.345 0.729 0.097 55 / 60 Pit In

11 P NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:56.370 0.754 0.025 67 / 68 Pit In

12 P DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:56.391 0.775 0.021 47 / 48 Pit In

13 P MILLER, Jack Pramac Racing 1:56.514 0.898 0.123 51 / 56 Pit In

14 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.681 1.065 0.167 25 / 49 1:57.573

15 P OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:56.811 1.195 0.130 49 / 54 Pit In

16 P ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:57.058 1.442 0.247 45 / 57 Pit In

17 P RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:57.417 1.801 0.359 56 / 76 Pit In

18 P ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:57.452 1.836 0.035 25 / 45 Pit In

19 P SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:57.610 1.994 0.158 42 / 43 Pit In

20 P ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:57.769 2.153 0.159 6 / 31 Pit In

21 P IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:58.032 2.416 0.263 40 / 52 Pit In

NC GUINTOLI, Sylvain Team SUZUKI ECSTAR