Si spegne il papà di Max Biaggi: "Ho una voragine nel cuore, sei il mio eroe"

" Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio. Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo ........ ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe. Massimiliano "

Non è mai facile fare i conti con la perdita del proprio genitore: Max Biaggi non ha fatto in tempo a salutarlo per l'ultima volta visto che si trovava a Le Mans, in occasione del weekend del Motomondiale. L'ex pilota infatti è il team manager dello Sterilgarda Max Racing Team: oggi la squadra ha voluto rendere omaggio a Pietro Biaggi, scomparso ieri sera, mettendo sul serbatoio della moto un nastro nero in segno di lutto.

Max e Pietro erano molto legati: è stato proprio il padre ad accompagnarlo in pista quando era piccolo e nei primi anni della sua carriera facendogli da meccanico, autista e cuoco, come ricorda GP One. Purtroppo era affetto da insufficienza respiratoria.