Fino a ieri c’era il Marco Simoncelli Circuit, da oggi Misano ha anche la via Marco Simoncelli, preziosa arteria che circonda l'autodromo a est e che quotidianamente contribuirà a far defluire meglio il traffico e a collegare meglio il territorio. All’inaugurazione avvenuta stamattina, alla presenza di tanti tifosi del Sic ed appassionati di moto accorsi all’autodromo romagnolo per seguire il raduno ‘Classic Weekend’, erano presenti anche il padre del pilota, scomparso a Sepang il 23 ottobre 2011 a Sepang, Paolo Simoncelli accompagnato dalla moglie Rossella.

" Ogni volta che accadono momenti come questi non riusciamo a trattenere l'emozione e ogni volta ci chiediamo cosa ha fatto Marco per godere di tutto questo affetto. Il rapporto con il Misano World Circuit è cresciuto nel tempo e si è fortificato. Siamo di fronte a persone squisite e questo connubio con l'Amministrazione Comunale ci riempie d'orgoglio. In questi momenti vorrei solo piangere ma si va avanti portandoci Marco con noi. Grazie a tutti voi". "