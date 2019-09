Sky Racing Team VR46: nel 2020 Marini e Bezzecchi in Moto2, Vietti e Migno in Moto3

Giorno d’annunci ad Alcañiz (Spagna) per lo Sky Racing Team VR46. Attraverso un comunicato ufficiale la squadra gestita da Valentino Rossi ha annunciato i piloti che prenderanno parte ai Mondiali 2020 di Moto3 e di Moto2.

Nella minima cilindrata la coppia sarà quella formata da Celestino Vietti e da Andrea Migno, mentre nella classe intermedia Marco Bezzecchi sarà il nuovo compagno di squadra di Luca Marini. Dopo gli addii di Dennis Foggia (Moto3) e di Nicolò Bulega (Moto2), la squadra del “Dottore” ha così ricostruito il proprio puzzle. Per Migno si tratta di un ritorno, avendo corso con i colori VR46 dal 2015 al 2017. Per quanto concerne Bezzecchi, terzo nel Mondiale 2018 di Moto3, il pilota italiano avrà a disposizione una Kalex, dopo l’esperienza da rookie con KTM decisamente problematica. Moto austriaca che sarà invece a disposizione dei due centauri della classe leggera.

Le conferme attese, quindi, sono state quelle di Marini e Vietti: il fratellino di Valentino, in grande ascesa nel 2018 e tra i piloti migliori della categoria, cercherà di puntare all’iride (Moto2). Vietti, attualmente leader della graduatoria dei rookie in quest’annata (ottavo posto nella classifica generale di Moto3), ha dalla sua i podi centrati in Catalogna e a Jerez de la Frontera (Spagna).

