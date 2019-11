Test Jerez, Valentino Rossi: "Non male la nuova moto!"

Prima giornata di Test per la Moto GP in quel di Jerez (Spagna), in vista della nuova stagione. Non un giorno-1 strepitoso per Valentino Rossi, il Dottore è rimasto lontanissimo dal compagno di squadra Vinales (primo della classe), fermandosi in quattordicesima posizione a più di un secondo e mezzo. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport:

" Abbiamo lavorato molto, anche se le condizioni meteorologiche non erano fantastiche, dovevamo fermarci spesso per la pioggia anche se le condizioni della pista erano comunque abbastanza buone. Abbiamo lavorato molto sulla nuova moto e fatto un altro confronto con quella vecchia, e la sensazione non è poi così male. Alcune cose sono andate meglio e abbiamo anche alcune aree in cui dobbiamo lavorare "