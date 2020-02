Test Qatar, giorno 1: dominio Suzuki, miglior tempo per Rins e Mir. Rossi 7° dietro a Marquez

Primo giorno di prove che va in archivio per la classe MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail, il premio di quel che sarà iridato dal 6 all’8 marzo ha preso il via. Sotto le luci artificiali del circuito qatariano la Suzuki ha messo in riga tutti con un uno-due che non ammette repliche: il miglior crono è stato dello spagnolo Alex Rins (1’54″462), di appena 0″002 più veloce del suo compagno di squadra Joan Mir. GSX-RR 2020 dotata di una guidabilità invidiabile. In terza posizione l’autore della pole position dell’anno scorso su questa pista Maverick Vinales: l’iberico della Yamaha ha fermato i cronometri sull’1’54″494 ad appena 32 millesimi da Rins, a testimonianza che il feeling con la Yamaha è piuttosto buono, come si era evidenziato anche nel corso delle prove in Malesia di inizio febbraio.

A seguire troviamo la prima Ducati di Danilo Petrucci, che negli ultimi minuti ha risalito la classifica (+0″172), un ottimo Franco Morbidelli su Yamaha Petronas (+0″238), la Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez (+0″361) e il “Dottore” Valentino Rossi (+0″414). Un Marquez in ripresa dopo i problemi di Sepang, impegnato in prove aerodinamiche e testando alcune migliorie sul freno posteriore della sua RC213V. Da capire se la sua spalla sia in miglioramento. Bene anche Valentino, che dà seguito alle buone indicazioni della tre-giorni malese, esibendo una buona velocità e un feeling crescente in sella alla M1, in particolare sul passo.

Completano la top-10 il dominatore delle prove a Sepang Fabio Quartararo (+0″612), la Ducati Pramac di Francesco “Pecco” Bagnaia (+0″742) e l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró (+0″806). In undicesima piazza ha concluso l’altra Rossa di Andrea Dovizioso (+0″846). Il forlivese è stato protagonista di una innocua scivolata in curva-8 che non gli ha permesso di migliorare il proprio riscontro, comunque le indicazioni sono state positive complessivamente. Opportuno notare che le Ducati, come rivela gpone.com, hanno monopolizzato la scena nella classifica riservata alle più alte velocità di punta, a testimonianza di quanto il motore di Borgo Panigale faccia sempre la differenza da questo punto di vista. Da segnalare il 21° dello spagnolo Alex Marquez (+2″088), assai impegnato in prove comparative quest’oggi sulla Honda.

giandomenico.tiseo@oasport.it