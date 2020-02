Test Qatar, giorno 2: Quartararo impressiona, Dovizioso 8° davanti a Rossi. Marquez "solo" 14°

Seconda giornata di test di MotoGP che è andata in archivio in Qatar. Sul tracciato di Losail il francese Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha, ha confermato di godere di un ottimo feeling in sella alla M1. Il transalpino ha fermato il cronometro sull’1’54″038, precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0″162) e l’altra Yamaha dell’iberico Maverick Viñales (+0″226).

Dunque, ancora una volta, la scuderia di Iwata (Giappone) e quella di Hamamatsu in evidenza. Giusto rimarcare il passo gara strepitoso di Vinales, autore di 68 giri su un ritmo davvero incredibile, che dà seguito a quanto già visto a Sepang (Malesia).

A seguire troviamo un ottimo Franco Morbidelli (+0″443) sulla Yamaha Petronas, un altrettanto convincente Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 0″482, l’altra Rossa di un redivivo Johann Zarco (Ducati Real Avintia Racing) a 0″527, l’altra Suzuki dello spagnolo Joan Mir (+0″574), il ducatista Andrea Dovizioso a 0″624 e Valentino Rossi in sella alla M1 a 0″702.

Il forlivese si è adoperato in prove comparative, coprendo 60 giri e testando anche delle novità, come il nuovo forcellone. Discorso simile per il “Dottore” che, con 52 tornate sul groppone, ha cercato di lavorare per aumentare il proprio feeling con la Yamaha. A completare la top-10 il primo della truppa Honda, ovvero il giapponese Takaaki Nakagami a 0″721 dal vertice.

Più indietro, infatti, Marc Marquez: lo spagnolo ha terminato in 14ma posizione, con 46 giri coperti e un distacco di 1″055. Non è ancora al 100% Marc per via dei problemi alla spalla operata e la RC213V non gli offre quella fiducia che lui vorrebbe. Giusto citare il 12° posto di Danilo Petrucci (Ducati) e il 19° di Alex Marquez (Honda).

giandomenico.tiseo@oasport.it