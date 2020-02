Test Qatar, Valentino Rossi “Sono abbastanza veloce, la moto va bene, devo raggiungere Vinales"

Valentino Rossi conclude con buone sensazioni la sua prima giornata dei test della MotoGP di Losail (Qatar). Il “Dottore” ha fatto segnare il settimo tempo di questo Day-1 qatariota ma, cosa molto più importante, ha rivisto quanto di buono aveva lasciato a Sepang.

" Nel complesso penso che sia stata una prima giornata abbastanza positiva – le sue parole riportate da motorsport.com – perché sono stato abbastanza veloce, anche nel time attack, ma soprattutto mi sono trovato bene con la moto. Sembra che siamo più veloci rispetto all’anno scorso. Sia sul giro secco che sul passo mi manca qualcosa, soprattutto rispetto a quanto fatto da Maverick Vinales, ma siamo nel primo gruppo. Devo ancora trovare il giusto feeling in frenata. "

In questa seconda tranche di test non dovrebbero arrivare pezzi nuovi da Iwata, ma secondo il nove volte campione del mondo il pacchetto base è già decisamente soddisfacente.

" Le novità erano arrivate già in Malesia. Diciamo che questa è la moto con cui faremo la prima parte del campionato, fino a Barcellona. La sensazione comunque è positiva, perché come passo sono messo piuttosto bene. Manca qualche decimo, ma è solo il primo giorno. "

Uno degli aspetti che ancora dovranno essere migliorati è quello della velocità di punta.

" Sarà molto importante capire se riusciremo a tenere la scia in gara, perché un po’ di deficit c’è ancora in velocità anche se tutto sommato va meglio rispetto all’anno scorso, quando la differenza era molto grande. Stare in scia sarebbe importante, ma questo lo capiremo solo nel corso del Gran Premio. "

Quest’anno la gara di Losail è stata anticipata. Un aspetto che dovrebbe migliorare le condizioni di sicurezza.

" Alle ore 18.00 è già buio e quella è la cosa importante. Sarà leggermente più caldo, quindi forse un po’ meno pericoloso. Ma a parte quello non penso che cambierà tanto. "

Marc Marquez è sesto dopo la prima giornata dei test in Qatar. Un risultato forse sorprendente per il dominatore di questi ultimi anni della classe regina, ma lo spagnolo spiega a Marca.com come questo dato abbia una spiegazione semplice, ed è dovuto alla sue condizioni fisiche.

" A causa dell'operazione subita in inverno, ho iniziato questo nuovo anno con un tempo peggiore sia su questo circuito sia in Malesia. La spalla nel suo complesso va meglio, ma le curve veloci e lunghe di Losail mi danno qualche grattacapo. Questa pista, poi, mette in risalto tutti i punti deboli della nostra moto. "

A livello fisico lo spagnolo sta facendo maggiore fatica rispetto a dodici mesi fa, e la situazione non è ideale.

" Probabilmente non sarò al 100% in concomitanza con l’avvio della stagione. Ad una ora e mezzo dalla conclusione della sessione non ce la facevo più ed ho quindi deciso di tornare ai box. Sono preoccupato per diverse cose, sia a livello fisico sia tecnico. La Honda edizione 2020 è ancora molto complicata e dovrà essere capita nella giusta maniera. Le difficoltà che abbiamo incontrato fino a questo momento sono le stesse dell’anno scorso, stressiamo troppo la gomma anteriore. "

Andrea Dovizioso chiude in undicesima posizione e prosegue senza brillare il suo percorso di avvicinamento con la sua Ducati verso il Mondiale 2020. Per il romagnolo i dubbi rimangono con la nuova GP20 che ha messo in mostra ancora una volta qualche balbettio di troppo con i nuovi pneumatici Michelin, mentre ha proseguito con alcune novità, come i due pulsanti, uno di colore verde ed uno rosso, posizionati sul cupolino, che azionano il dispositivo capace di modificare l'altezza del posteriore anche quando la moto è in movimento.

" Non sono nuovi, mi sembra strano che ve ne rendiate conto solo adesso - le sue parole riportate da motorsport.com - E' una continua evoluzione dei materiali che avevamo a disposizione in Ducati, ma non è quella la priorità in questo momento. I nostri tecnici riescono ad essere particolarmente avanti su questi aspetti. Può essere un nostro punto di forza e dobbiamo cercare di usarlo. "

Come detto, tuttavia, la preoccupazione maggiore per la scuderia di Borgo Panigale rimane il comportamento con le gomme edizione 2020.

" Dobbiamo continuare a migliorare il feeling. Oggi è andata da subito meglio che in Malesia, ma credo che quest'anno ci sarà qualcosa da capire su ogni pista su cui non abbiamo girato. Non siamo riusciti a provare tutto quello che avremmo voluto, perché abbiamo avuto un problemino e poi sono caduto alla curva 8 a mezzora dalla fine. "

Un contrattempo di poco conto, ma che il forlivese legge da un altro punto di vista.