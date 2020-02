Test Sepang: al mattino. Jack Miller comanda nel day-2, Marquez settimo

Quando l’orologio malese segna le 14 ormai trascorse, è tempo di bilanci di questa prima parte della seconda giornata dei test di MotoGP a Sepang. Sul tracciato asiatico si è lavorato alacremente per trovare la quadra e acquisire informazioni in vista degli impegni iridati, che prenderanno il via l’8 marzo a Losail (Qatar).

E’ stato, fino ad ora, l’australiano Jack Miller sulla Ducati Pramac il migliore del lotto. Il centauro oceanico è in vetta con il crono di 1’58″641, sfruttando alla perfezione la sua Desmosedici e precedendo di 0″090 lo spagnolo della Suzuki Joan Mir e il nostro Franco Morbidelli (+0″190), in sella alla Yamaha Petronas. Un’ottima prova quella del pilota tricolore, tenendo conto di una M1 in versione “intermedia”, ovvero non del tutto aggiornata soprattutto dal punto di vista del motore.

A seguire, il vessillo dei tre diapason è tenuto alto dall’iberico Maverick Viñales: il Top Gun del Motomondiale si è fermato a 0″252 dal vertice, ma è stato impressionante per la costanza di rendimento dimostrata, diversi i giri sul passo dell’1’59 per lui. Troviamo poi l’altra Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0″337), la sorprendente KTM dell’iberico Pol Espargaró (+0″348), il campione del mondo in carica Marc Marquez sulla Honda (+0″456) e Valentino Rossi in sella all’altra Yamaha Factory (+0″475). Una tornata di test problematica per l’asso nativo di Cervera: i postumi dell’intervento chirurgico alla spalla destra si fanno sentire e la condizione non può essere ottimale. Per questo Marc deve fare piuttosto attenzione, dovendo gestire una moto non facilissima in termini di guidabilità. In casa del “Dottore” si può sorridere: 41 giri coperti al momento e una buona performance, abbinata alla costanza. Non è opportuno lasciarsi andare agli entusiasmi, ma non ci dovrebbero essere motivi per cui disperarsi. A completamento della top-10 vi sono il francese Fabio Quartararo (+0″516), leader del turno di ieri sulla Yamaha Petronas, e l’ottimo Aleix Espargaró sull’Aprilia (+0″583). Per il transalpino un giorno speciale dal momento che per la prima volta ha potuto provare la nuova M1 versione 2020.

Qualche perplessità, invece, nel team ufficiale Ducati c’è. L’undicesimo e il tredicesimo posto di Danilo Petrucci (+0″616) e di Andrea Dovizioso (+0″701) possono fornire spunti di riflessione. Probabilmente, i due centauri italiani non hanno ancora compreso come sfruttare al meglio le nuove mescole Michelin, molto diverse da quelle dell’anno scorso, che hanno obbligato tutti a mutare assetti e lo stile di guida in percorrenza di curva. Aspetti, fino ad ora, un po’ critici per il “Dovi” e per “Petrux”. Giusto considerare il 12° posto di Francesco “Pecco” Bagnaia sull’altra Ducati Pramac (+0″701) e il 16° dello spagnolo Alex Marquez (+1″020), ancora in fase di adattamento alla RC213V.

LA CLASSIFICA DEI TEST MOTOGP A SEPANG – MATTINA (SECONDA GIORNATA)

1 43 J. MILLER 1:58.641 2 36 J. MIR +0.090 3 21 F. MORBIDELLI +0.190 4 12 M. VIÑALES +0.252 5 42 A. RINS +0.337 6 44 P. ESPARGARO +0.348 7 93 M. MARQUEZ +0.456 8 46 V. ROSSI +0.475 9 20 F. QUARTARARO +0.516 10 41 A. ESPARGARO +0.583

