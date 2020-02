Valentino Rossi apre le porte del suo museo segreto a Tavullia: "É un posto magico"

Tute, moto, caschi e trofei: un luogo che farebbe strabuzzare gli occhi a tutti i fan di Valentino Rossi. A Tavullia, il Dottore ha realizzato questa sorta di museo “segreto” (perché non aperto al pubblico) dove ha raccolto tutti i cimeli della sua stratosferica carriera. In una decina d’anni – ha raccontato VR46 – è stato eretto questo mausoleo dove hanno accesso gli amici più cari nel pilota e i componenti dell’Academy: “Quello che mi piace di più, è portarci i miei amici e i piloti dell’Academy, ma anche qualcuno che non se lo aspetta. Veniamo su con il montacarichi e quando arriviamo qui, mi piace vedere la loro faccia. Alla fine è un bel posto. Un posto un po’ magico dai”.

Questo incredibile archivio nasce dall’esigenza di Valentino di radunare in un posto tutto il materiale trattenuto che segna i “tanti momenti indimenticabili della carriera”. In una ex officina nella sua città natale – non lo specifica, ma degli indizi lo lasciano presupporre – il corridore Yamaha spiega come si è sviluppata questa sua ‘Batcaverna’:

" Durante gli anni ho sempre cercato di tenere tutto e, verso il 2006, è iniziato il problema di dove mettere queste cose, perché era molto materiale. E siccome era tanto, tra tute da gara, coppe, cappelli dei podi e tanti ricordi, abbiamo trovato questo posto, una ex officina. Abbiamo pensato come fare per avere tutto in ordine per avere un ‘museo segreto’, una sala dove mettere tanti momenti della carriera indimenticabili, le tute speciali e particolari, come quella del Mugello, la tuta speciale con la Honda 500 con l’ibisco, le tute della 8 Ore di Suzuka, qualla Castrol del primo anno, quella Cabin del 2000-2001, la prima tuta della Yamaha, quella Gauloises blu e gialla.. e poi caschi unici. "