Valentino Rossi cambia capotecnico: via Galbusera, nel 2020 ecco David Munoz

Nel 2020 Valentino Rossi avrà un nuovo capotecnico al proprio fianco, insieme al quale proverà a dimostrare di essere ancora un pilota top e capace di portare la Yamaha a grandi risultati. Dopo un 2019 finora avaro di soddisfazioni (appena due podi e sesto posto in classifica generale alle spalle di Marquez, Dovizioso, Rins, Petrucci e Viñales), Valentino Rossi ha deciso di cambiare qualcosa nel proprio box in vista della prossima stagione.

A partire dai primi test in ottica 2020, al suo fianco come capotecnico il Dottore non avrà più Silvano Galbusera ma lo spagnolo David Munoz, che attualmente segue Nicolò Bulega in Moto3 nel team VR46, la squadra di proprietà di Valentino e che partecipa al Mondiale Moto2 e Moto3. Galbusera continuerà comunque a lavorare in Yamaha e sarà il nuovo responsabile tecnico del test team, in cui presto potrebbe approdare Johann Zarco in qualità di collaudatore.

" A Misano abbiamo parlato con Silvano (Galbusera, ndr), per provare qualcosa per essere più competitivi. Lui voleva continuare a lavorare con Yamaha, ma con meno stress. La fabbrica poi voleva un test team europeo più forte e competitivo l’anno prossimo. Personalmente non me l’aspettavo, ma ho deciso di cambiare arriverà un nuovo ragazzo, si chiama David Munoz. L’anno scorso ha lavorato con Bagnaia vincendo il titolo. Sarà una nuova esperienza per lui, visto che non ha mai lavorato in MotoGP ma sono emozionato per questa nuova esperienza. "

Fa scalpore la scelta di puntare su un capomeccanico che non ha mai lavorato nella Top Class ma Valentino non sembra troppo preoccupato...

" Quando ho iniziato a pensare a come potevo migliorare le mie prestazioni, il suo è stato il primo nome che mi è venuto in mente. Lo conosco bene con Bagnaia lo scorso anno ha fatto uno splendido lavoro e mi è piaciuto il modo in cui ha gestito la pressione che aveva Pecco a fine stagione. Mi piace la sua tranquillità, quindi gli ho chiesto se volesse lavorare con me e ha detto di sì. Il rovescio della medaglia è che perdiamo una persona importante per il mio team. Vedremo come andrà e se riuscirò a essere più forte. "

Inevitabile che questa decisione abbia fatto scattare la solita querelle sull’eventuale rinnovo di contratto nel 2020.