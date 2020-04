MotoGP

Valentino Rossi: dall'apecar a Tavullia alla Leggenda! 41 anni di passione e trofei

Il 31 marzo del 1996 Valentino Rossi scendeva in pista per la prima volta nel Motomondiale: da allora è partita la sua leggenda. L'aneddoto più simpatico? Quando era in giro per Tavullia con un apecar a fare a sportellate con gli amici di sempre.