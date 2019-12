Valentino Rossi: “Devo essere più competitivo quest’anno, altrimenti non ha senso continuare"

Valentino Rossi , attualmente ad Abu Dhabi per la 12 ore del Golfo, in cui correrà con una Ferrari 488 GT3 in compagnia del suo amico Uccio Salucci e di suo fratello Luca Marini, ha approfittato dell’occasione per fare il punto sul proprio futuro in MotoGP, dando già qualche indizio su un possibile ritiro.

Il Dottore ha ammesso che la prossima stagione sarà un crocevia fondamentale, che potrà far pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

" Il prossimo anno sarà una stagione cruciale per me. Dovrò prendere delle decisioni presto e chiaramente dipenderà dai risultati. Dobbiamo essere più competitivi di quest’anno, altrimenti non ha senso continuare "

Il nove volte campione del mondo ha poi scherzato su un futuro in Formula 1

" Lewis Hamilton mi ha detto che sono ancora in tempo. Sfortunatamente ho una certa età, però se Bottas vuole… "

In ogni caso, Rossi ha confidato la sua intenzione di dedicarsi alle macchine dopo aver detto addio alla MotoGP.

" Ho sempre detto che quando finirò con le moto mi piacerebbe fare una decina d’anni con le macchine. Vorrei correre in particolare la 24 ore di Spa, la 24 ore di Le Mans e la 24 ore di Nurburgring: ci sono insomma 5-6 gare alle quali vorrei partecipare. "

