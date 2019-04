" È stata un’esperienza bellissima e mi sono divertito nell’insolito ruolo di istruttore "

Un evento molto particolare ha avuto luogo a Misano, sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Il celebre marchio Dainese ha scelto infatti il tracciato romagnolo per proporre il Dainese Experience, iniziativa che ha unito gli appassionati del brand ai grandi campioni delle moto. In pista, infatti i partecipanti hanno potuto usufruire delle lezioni di guida di istruttori di un certo calibro, tra cui Valentino Rossi, che si è molto divertito a dispensare consigli.

Dainese VR46 Class ha messo, altresì, in palio i tickets di questo evento e il ricavato - 49mila euro totali - è stato devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli: "E’ stata un’esperienza bellissima e mi sono divertito nell’insolito ruolo di istruttore", ha sottolineato Valentino ai microfoni di Sky Sport.

In pista in qualità di istruttori anche i piloti della VR46 Riders Academy Franco Morbidelli, Luca Marini, Lorenzo Baldassarri e Marco Bezzecchi. Nei box anche Mattia Pasini, Massimo Roccoli, Loris Capirossi, mentre stavolta in veste di ‘studenti’ si sono cimentati i commentatori tv di Sky, Guido Meda e Mauro Sanchini.