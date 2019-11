Valentino Rossi: "La Yamaha è buona, va migliorata. Prendere 10 km/h sul rettilineo è un problema"

Ieri si è disputata la seconda giornata di Test MotoGP a Jerez, sulla pista spagnola i piloti hanno acceso i motori per l’ultima volta in questa stagione dandosi appuntamento per il 2020 dopo la sosta invernale. La fitta pioggia che si è abbattuta in questa zona della penisola iberica ha praticamente impedito ai centauri di effettuare un lavoro prolifico e di raccogliere dati interessanti in vista del prossimo Mondiale MotoGP, soltanto qualche temerario ha girato con continuità durante il pomeriggio sotto l’acqua e tra questi c’è Valentino Rossi che ha voluto provare a tutti i costi la sua Yamaha.

Il Dottore ha analizzato la sua giornata ai microfoni di it.motorsport.com:

" Purtroppo è piovuto ed è stato un grande peccato perché avevamo un po’ di cose da fare, soprattutto di comparative tra la moto nuova e la moto vecchia. Siamo riusciti a fare una decina di giri sull’asciutto, che sono stati positivi, perché sono stato subito più veloce di lunedì e mi sono trovato meglio. Penso che avrei potuto essere competitivo, ma purtroppo non abbiamo potuto fare il confronto tra le due moto. Nel pomeriggio abbiamo girato un po’ sul bagnato e la moto nuova non si è comportata male. Non hanno girato in tanti, però i riferimenti erano buoni. C’è ancora tanto lavoro da fare. La moto nuova è buona, ma dobbiamo migliorare ancora. "

Valentino Rossi poi elogia la moto costruita dalla scuderia di Iwata: