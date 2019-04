Valentino Rossi ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, ha conquistato due secondi posti tra Argentina e Usa che gli hanno permesso di piazzarsi in seconda posizione anche in classifica generale a appena 3 punti dal leader Andrea Dovizioso. Il Dottore non ha nascosto il desiderio di poter lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo personale è sempre vivo nella mente del 40enne che ha dimostrato di essere in grandissima forma psico-fisica: la Yamaha è in grande crescita e il centauro di Tavullia spera davvero di poter sfidare Marquez e Dovizioso per il massimo traguardo.

Valentino Rossi (Yamaha)Getty Images

"Voglio lottare per la vittoria in tutte le gare"

" Marquez è ancora il favorito perché in Qatar è arrivato secondo, in Argentina ha dominato e avrebbe vinto anche ad Austin se non fosse caduto. Ci sono quattro piloti di 4 scuderie diverse nei primi quattro posti della classifica, può succedere davvero di tutto e questo equilibrio fa sicuramente bene alla MotoGP anche se bisogna precisare che c’è questa situazione perché Marquez è caduto negli Usa. Il mio obiettivo? Lottare per la vittoria in tutte le gare. Proveremo tutto quello che abbiamo perché noi siamo qui per essere competitivi. A Jerez sarà difficile perché abbiamo faticato negli ultimi due anni, ma ci proveremo "