Valentino Rossi: "Marquez in Honda per 4 anni? Scelta strana ma avrà le sue ragioni..."

Il rinnovo quadriennale di Marc Marquez ha fatto non poco scalpore, tra gli addetti ai lavori, gli appassionati di MotoGP e gli stessi piloti. A differenza di quanto accadde 17 anni fa, quando la HRC si fece sfuggire il fenomeno del motomondiale dell’epoca Valentino Rossi per rimpiangerlo e vederlo vincere con l’arcinemica Yamaha, questa volta la casa alata ha deciso di non prendersi alcun rischio, tenendosi ben stretto il pilota che gli ha regalo 6 titoli mondiali in 7 annate nella classe regina.

Video - La nuova Honda 2020 riparte dai fratelli Marquez. La grinta di Marc: "Puntiamo al titolo" 01:19

Perdere Marquez in questo momento storico per la HRC, rappresenterebbe un harakiri di proporzioni inaudite e per questo la casa giapponese ha accontentato il Marc-ziano su tutta la linea: dal compagno di squadra (il fidato fratello Alex Marquez), all’ultima parola sulla direzione dello sviluppo e su molteplici altri aspetti.

Fra coloro che hanno voluto commentare il rinnovo, c’è anche Valentino Rossi: idolo d’infanzia in gioventù, arcirivale di Marc per diverse stagioni ed ora leggenda che Marquez potrebbe proprio agganciare per numero di mondiali vinti già in questo 2020 che potrebbe cominciare...

" Il rinnovo di Marquez fino al 2024? Onestamente non saprei, Ha scelto di rimanere con la Honda, poi per quattro anni che è una cosa un po’ strana. Se ha deciso così comunque avrà avuto le sue ragioni.... "

"Obiettivo 2019? Lottare per le prime 5 posizioni in ogni gara"

Valentino, che ha promosso la decisione dell’organizzazione del Qatar di cambiare l’orario d’inizio della gara portandolo alle 18 locali, ha anche ribadito l’auspicio per questa stagione, l’ultima della carriera nel team Factory Yamaha, a cui ha regalato ben 4 mondiali della classe regina.

" Mi piacerebbe essere più competitivo del 2019, cercare di lottare per il podio, al massimo per i primi cinque in tutte le gare. Fare più punti, essere più avanti in campionato. "