"Guidare davanti ai miei tifosi qui è fantastico perché questo è il mio Gran Premio di casa. La mia abitazione si trova a 10 chilometri dal circuito. Sono cresciuto a Misano e la prima volta che ho guidato una moto è stato qui". Valentino Rossi è impaziente di scendere in pista nel weekend del Gran Premio di San Marino. "Ci aspettiamo molti tifosi", ha spiegato il pilota della Yamaha. "Tante persone, tanto giallo, per cui cercheremo di dare il massimo per essere forti e competitivi", ha promesso il numero 46.

"Abbiamo avuto una pausa di due settimane, ma non abbiamo mai smesso di lavorare durante questo periodo", il commento del compagno di squadra Maverick Vinales. "Ci stiamo preparando per arrivare a Misano in una buona forma fisica e mentale. Siamo molto contenti dei risultati positivi delle ultime gare e - ha proseguito lo spagnolo - dobbiamo rimanere concentrati per terminare la stagione in una buona posizione nella classifica generale. Essere il primo pilota della Yamaha è il mio obiettivo, come sempre. Il test a Misano è stato utile - ha sottolineato Vinales - perché abbiamo provato molte cose, non solo per il prossimo anno ma anche per la stagione in corso".

"Il Gp di San Marino è una specie di Gp di casa per la Yamaha e avremo molti tifosi che ci supporteranno qui. Non vedo l'ora di tornare in sella alla mia M1 e lottare per il podio, stimolato da questa straordinaria atmosfera", ha concluso lo spagnolo.