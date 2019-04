Valentino Rossi: "Mondiale? La stagione è iniziata bene, lotteremo per vincere ogni gara"

Valentino Rossi si è divertito nell’ultima gara in Texas dopo aver acceso un super duello con Alex Rins. È presto per parlare di Mondiale, ma Valentino Rossi resta uno dei favoriti. Qual è l’obiettivo? Essere competiti in ogni gara, poi si vedrà...

" Ad Austin è stata una bellissima gara, mi dispiace non aver vinto. Soprattutto la lotta con Rins è stata tosta, non ho mai mollato, ma alla fine è stato più bravo. Sono contento, ora dobbiamo continuare. [Valentino Rossi a Sky Sport] "

" Il Mondiale? L'obiettivo è lottare ogni gara per la vittoria, ci proviamo con tutto quello che abbiamo. La stagione è iniziata bene, ma sarà sura perché ogni pista è diversa. Jerez è stata dura, sarà una prova molto importante per vedere sa siamo competitivi. L'obiettivo è esserlo in ogni Gran Premio "

Mondiale a 40 anni? Max Biaggi ci crede...

" Ha fatto una grande cosa, dimostrando di essere un campione. Siamo ancora alla terza gara e fa piacere vedere che è in grado di lottare per vincere. Ora vedremo se può inserirsi nella lotta per il titolo, il suo passo è buono. Valentino ha tutta la mia ammirazione per quello che ha fatto. E Marquez? Può capitare di chiudere delle gare con 0 punti, ed è più difficile digerire il ritiro se sei primo. Marc però saprà come andare avanti e secondo me è il grandissimo favorito "