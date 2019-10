Valentino Rossi parteciperà alla 12 Ore del Golfo: test con la Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi non sta di certo vivendo un momento facile nel Mondiale 2019 di MotoGP. I problemi con la Yamaha e un campionato già conquistato dal nuovo asso della categoria Marc Marquez rendono per il “46” l’intero contesto complicato. Ecco che, in attesa di volare alla volta di Motegi (Giappone) per il prossimo round iridato, il “Dottore” ha effettuato un test a Misano su una Ferrari. Non si parla però, come riportato da gazzetta.it, della SF90 ma della 488 GT3 del team Kessel. Una prova in vista del 14 dicembre, quando ad Abu Dhabi Rossi, con il fratello Luca e Uccio, disputerà la 12 Ore del Golfo.

Il pesarese aveva già annunciato che al termine di questo 2019 non avrebbe preso parte all’abituale Rally di Monza. L’occasione, dunque, è quella di una gara endurance. I tre hanno svolto appunto un test a bordo della vettura con cui disputeranno la corsa, per prendere il giusto feeling. Una dimostrazione chiara dell’amore per il Motorsport del nove volte iridato, che non si limita solo al mondo delle moto.