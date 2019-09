Valentino Rossi sfila a Tavullia con la M1, la città è in delirio

Un sogno. Casa, per i campioni - categoria di essere umani a cui appartiene Valentino Rossi in maniera indiscutibile - sancisce da sempre la culla da dove ha preso origine il mito. Non a caso, ogni volta che la star vi fa il suo ritorno la città risponde sempre con amore incondizionato. Il Dottore nel pomeriggio, partito dal suo ranch, ha sfilato per la prima volta per le strade di Tavullia, suo paese natale, a bordo della Yamaha M1. La passerella del nove volte campione del mondo ha aperto lo show di "Tavullia in moto", evento che ha radunato un numero incredibile di tifosi e concittadini del fenomeno delle due ruote.

" Sono contento, è sempre stato il mio sogno da bambino. Per la gara di domenica speriamo bene "

ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Valentino, che seppur non stia vivendo un momento esaltante in sella alla sua Yamaha sogna il riscatto nel Gran Premio di Misano, in programma il 15 settembre.