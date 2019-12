Valentino Rossi sul 3° posto nella 12 Ore del Golfo: "Abbiamo ottenuto un grande risultato"

Un ottimo riscontro finale per Valentino Rossi quello ottenuto nella 12 Ore del Golfo, gara endurance disputata sul tracciato di Abu Dhabi. Il “Dottore”, insieme al fratello Luca Marini e all’amico di una vita Alessio Salucci, si è imposto nella categoria PRO AM ed è giunto terzo nella graduatoria assoluta, guidando una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Una prova di livello alto per l’equipaggio italiano e per lo stesso Valentino che, stando anche alle recenti esternazioni, potrebbe pensare di cimentarsi nelle gare di durata se la sua carriera in MotoGP dovesse terminare l’anno venturo.

" Abbiamo ottenuto un grande risultato, siamo molto contenti, arrivare terzi in assoluto oltre alla prima posizione nella nostra categoria è una grande soddisfazione. Mi sono trovato molto bene da subito, ci siamo divertiti tanto. Sorpreso da Luca? È andato veramente molto forte. Già al Rally di Monza avevo notato che era veloce, abbiamo scoperto un talento ‘macchinistico’. Sapevo che aveva buon potenziale, ma è andato meglio di quanto mi aspettassi "

