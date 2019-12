Valentino Rossi in questi giorni è impegnato nella 12 Ore del Golfo di Abu Dhabi, ma non per questo non c’è spazio per gauardare al futuro. Valentino si è espresso in merito a quello che sarà il suo futuro una volta conclusa la carriera in MotoGP.

Da sempre Rossi strizza l’occhio anche alle 4 ruote e ai microfoni di Sky il 9 volte iridato ha raccontato quella che è stata la sua prima impressione dopo aver guidato la Ferrari 488 GT3: “Sono molto contento perchè prima di tutto è molto divertente, la macchina è bellissima e anche la pista è fantastica, è una pista incredibile in un'ambientazione unica dove è bello guidare. Inoltre siamo veloci, ci sono ancora tante cose da valutare e vedere, ancora non si capisce bene il nostro livello perchè bisogna capire tutto l'equipaggio degli altri come va. Ci sono sei-sette macchine molto veloci però noi siamo una di quelle quindi il feedback è molto buono”.

E’ sul futuro però che arrivano le cose più interessanti, con le 4 ruote che restano appunto sullo sfondo come obiettivo del rossi post MotoGP: “Quando chiuderò con le moto vorrei guidare nell'Endurance con le auto. Ci sono almeno cinque o sei gare alle quali mi piacerebbe partecipare come la 24 Ore di Spa, la 24 Ore di Le Mans e quella del Nurburgring”.