Valentino Rossi sulla Mercedes e Hamilton sulla Yamaha: il 9 dicembre spettacolo a Valencia

Lo scambio più atteso del Nuovo Millennio per quanto riguarda l’universo dei motori si farà. Ora è davvero ufficiale: lunedì 9 dicembre 2019, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i propri veicoli in un evento di esibizione davvero molto atteso. Il Dottore si metterà al volante della Mercedes da Formula Uno mentre il britannico monterà in sella alla Yamaha da MotoGP.

Una suggestione che diventa realtà

Mancano ancora alcuni dettagli come l’ora e il format della manifestazione ma ormai è tutto fatto come ha confermato l'ambiente Mercedes e come ha riportato Sky Sport. Si era parlato a lungo di questa suggestione e finalmente si farà: Valentino Rossi sta attraversando un momento molto difficile a livello sportivo e fatica a ottenere dei risultati positivi ma il ritorno su una F1 dopo le passate esperienze in Ferrari gli farà sicuramente molto bene, Lewis Hamilton è ormai prossimo a laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera e la sfida su una moto (mai guidata in versione MotoGP) lo stuzzica moltissimo.