Il primo GP del 2020 di Valentino Rossi si è sviluppato in maniera a dir poco anomala: dal salotto della sua villa di Tavullia, con un joypad nelle mani e davanti a una playstation con un nugolo di rivali in collegamento dalle rispettive abitazioni. Un gran premio virtuale figlio di questi tempi da quarantena forzata causa Coronavirus, il virus globale che sta costringendo tutti al lockdown e soprattutto sta mietendo decine di migliaia di vittime ovunque nel mondo.

Al suo ultimo anno in Yamaha ufficiale, il Dottore si era immaginato tutta un’altra annata per decidere se continuare a correre con la M1 factory nel team clienti Petronas oppure appendere il casco al chiodo e porre fine a una carriera da leggenda assoluta del motociclismo mondiale. La pandemia globale però ha messo i bastoni tra le ruote ai propositi di Rossi e accentuato gli interrogativi. Perché allo stato attuale è molto complicato immaginarsi se ci sarà una ripresa o se, come giusto una settimana fa si è lasciato scappare Carmelo Ezpeleta in un’intervista al portale tedesco Speedweek.com, la stagione 2020 potrebbe addirittura non disputarsi...

" Anche riducendo al massimo il numero delle persone dentro il paddock non riusciremmo a scendere sotto le mille presenze tra piloti, meccanici, membri dei team, organizzazione, personale medico, trasmissioni televisive eccetera. La situazione con gli sponsor diventa difficile, gli organizzatori non saranno in grado di vendere i biglietti, ci sarà anche un calo significativo delle vendite per tutti i costruttori. Penso che prima di avere un vaccino per fermare il Coronavirus, sarà molto difficile o impossibile organizzare dei gran premi [Carmelo Ezpeleta, 7/4/2020 @Speedweek.com] "

Perché c'è il rischio non si corra la stagione 2020 di MotoGP?

La MotoGP a differenza della F1 – che per l’80% si regge sui fondi che gli organizzatori locali stanziano per far correre i GP nel loro paese e sui diritti tv – si basa per lo più sulle sponsorizzazioni e sugli introiti da botteghino, dunque è tutto da dimostrare se potrebbe reggere un finale di stagione a porte chiuse con un paddock ridotto all’osso e meno attraente per gli sponsor. Insomma, vaccino o non vaccino, il rischio che non si corra nessun GP da qui alla fine di questo 2020 è tutt’altro che un’eventualità peregrina.

Rossi, verso una scelta obbligata: un 2021 in pista

In questo scenario di incertezza, Rossi secondo la “Gazzetta dello Sport” si starebbe convincendo che il suo ‘ultimo ballo’ in MotoGP non è giusto avvenga in una stagione monca e condizionata dalla pandemia. Non è giusto per se stesso, per il Mondiale – che nel momento più complicato della sua esistenza forse non può permettersi di fare a meno del personaggio più amato e che per oltre 20 anni ha rappresentato il volto del motomondiale nei 5 Continenti – ma soprattutto per le centinaia di migliaia di tifosi che in questo ventennio di trionfi si sono piano, piano trasformati in una marea gialla che colora le tribune di tutto il mondo e che non si meriterebbero di non poter salutare degnamente il proprio beniamino. Da Jerez, al Mugello, da Assen a Termas de Rio Hondo passando per gli States o la Malesia: Valentino Rossi fermandosi a fine 2020 non avrebbe il piacere di poter salutare troppa gente e troppi tifosi che lo hanno sostenuto in una cavalcata straordinaria, forse la più esaltante della storia del motociclismo.

Valentino Rossi: il 14 aprile 2019 l'ultimo podio, 1000 giorni fa l'ultima vittoria

Ultima vittoria 1000 giorni fa (25/6/2017 Assen) GP senza successi 46 Ultimo podio 365 giorni fa (14/4/2019 Austin, 2°posto)

2021 in Yamaha Petronas con Morbidelli?

Che si riesca o correre almeno un GP in questo tribolato 2020, la prossima stagione Valentino Rossi si troverebbe a guidare una M1 Factory nel team clienti Yamaha Petronas. I vertici del team ufficiale della casa del Diapason hanno già annunciato che, comunque andrà a finire questa stagione, nel 2021 a dividersi il box saranno Fabio Quartararo e Maverick Vinales. A Rossi la Yamaha garantirebbe una moto nel team satellite gestito dal malese Razlan Razali, che negli scorsi giorni a diversi media indonesiani ha fatto intendere come la sua priorità sia quella di investire su piloti giovani piuttosto che far correre vecchie glorie come Valentino Rossi.

Franco Morbidelli, Valentino Rossi, MotoGP Sepang, ImagoImago

Se Rossi però nei prossimi mesi deciderà di andare avanti, una Petronas sarà sua. Lo imporrà la Yamaha, lo pretenderà Carmelo Ezpeleta, il gran capo della Dorna che nei prossimi mesi avrà bisogno del peso sportivo di Valentino, per rendere appetibile uno spettacolo così minato dal virus. E se accadrà sarà anche una cosa tutto sommato giusto: poiché un pilota che ha rappresentato tanto come Valentino, si merita di poter far calare il sipario in maniera degna a una carriera memorabile.