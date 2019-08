Viñales dopo i test a Brno: "La Yamaha è migliorata ma a Misano avremo le idee più chiare"

Maverick Vinales predica calma dopo i test a Brno (Repubblica Ceca). Il secondo tempo nell’unica giornata di prove in programma sul tracciato ceco, teatro anche dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp, ha fatto sorridere il pilota spagnolo in una sessione particolare per la Yamaha.

Il team giapponese, infatti, metteva in pista un prototipo della moto 2020: un nuovo motore, carena e cupolino rivisti per l’occasione. Tante, quindi, le novità e il riscontro del cronometro, almeno a prima vista, sembra positivo. Giusto essere cauti perché spesso le classifiche delle prove sono ingannevoli, tenendo conto dei differenti target delle squadre. Ecco che Maverick (fonte: crash.net) racconta le sue sensazioni: