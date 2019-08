Warm-up GP Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso impressiona e precede Viñales

Torna il sole a Brno ed il warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP propone un notevole cambiamento di scenari. In primo luogo il dominio assoluto e clamoroso di Marc Marquez di ieri viene messo momentaneamente nel cassetto. La migliore prestazione del turno mattutino viene fissata da Andrea Dovizioso (Ducati) che si mette in vetta con un 1:57.052 con media e soft, quindi 1:57.527 con media e hard, dimostrando di avere ottima costanza di rendimento con ogni mescola, per cui le sue opzioni in vista gara delle ore 14.00 sono notevoli.

Alle sue spalle, forse, il grande favorito di oggi che non si chiami Marc Marquez: Maverick Vinales. Il portacolori della Yamaha chiude in 1:57.089 a 37 millesimi da Dovizioso, ma dopo aver inanellato una serie di giri veramente impressionanti. Terza posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 67, mentre è quarto il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 260. Quinto tempo per il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 333 con un miglioramento proprio nel finale del turno, sesto per Marc Marquez (Honda) che si è fermato a 349 ma ha girato solamente con gomme usate. Lo spagnolo ha messo in mostra un ottimo ritmo ed è pronto a duellare con Dovizioso e Vinales per il successo. Settimo tempo per il suo connazionale Joan Mir (Suzuki) a 376 millesimi, quindi ottavo per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 436, davanti ad Alex Rins con la seconda Suzuki nono a 438 e all’ennesimo spagnolo, Aleix Espargarò (Aprilia) decimo a 452. L’equilibrio, come visto, regna sovrano e viene ribadito dal fatto che i primi 19 sono racchiusi in 831 millesimi.

E, chi è, dunque, il 19esimo della griglia? Suo malgrado Valentino Rossi. Il “Dottore” prosegue nel suo calvario con una Yamaha che proprio non riesce a sfruttare al meglio. Il nove volte iridato ha girato con gomme nuove ma non è riuscito ad andare oltre un 1:57.883 ad oltre 8 decimi dal suo compagno di scuderia. Si ferma in 13esima posizione a 503 millesimi, invece, Danilo Petrucci (Ducati) che, a sua volta, non sta brillando in questo fine settimana con la GP19. 18esima posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 782 millesimi che prova a scuotersi dopo diversi appuntamenti negativi, infine è 21esimo Andrea Iannone (Aprilia) a 1.131. Infine, dopo il terzo posto di ieri in griglia, torna in ultima posizione il francese Johann Zarco (Red Bull KTM) che, come annunciato, sull’asciutto proprio non va.

CLASSIFICA TEMPI WARM-UP GP REP. CECA 2019 – MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.8 1’57.052

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1’57.089 0.037 / 0.037

3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 311.2 1’57.119 0.067 / 0.030

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1’57.312 0.260 / 0.193

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1’57.385 0.333 / 0.073

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.8 1’57.401 0.349 / 0.016

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1’57.428 0.376 / 0.027

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.3 1’57.488 0.436 / 0.060

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1’57.490 0.438 / 0.002

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1’57.504 0.452 / 0.014

