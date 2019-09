Warm-up: Viñales l'unico a forzare su pista umida, quinto Valentino Rossi

In maniera molto simile a quanto avvenuto ieri, nel corso della notte è sceso un pesante acquazzone che ha nuovamente bagnato il MotorLand dove si sta svolgendo il GP di Aragon 2019, quindicesimo round del Motomondiale. La classe MotoGP è scesa in pista per il suo warm-up in condizioni di tracciato ancora umido e insidioso e tutti sono dovuti restare abbastanza cauti per evitare cadute deleterie in vista della corsa che prenderà il via alle 13:00.

Il miglior tempo finale è stato fatto registrare dallo spagnolo della Yamaha Maverick Viñales in 1:59.111, subito veloce in condizioni di scarsa aderenza in contrasto con ciò a cui eravamo abituati nel recente passato. I tempi assumono un’importanza del tutto relativa in un turno come questo, ma il catalano continua a mostrare progressi anche nei piccoli dettagli della sua guida. Dietro di lui si inseriscono il britannico Cal Crutchlow (Honda) a 289 millesimi e l’iberico della Suzuki Joan Mir (+0,403).

Valentino Rossi , quinto a otto decimi e mezzo, ha utilizzato al meglio i venti minuti extra per lavorare sul fondo e per affinare le sensazioni sulla M1 in vista della gara, abbastanza sicuro di optare per la gomma dura e quindi concentrato solamente su set-up ed elettronica.

Completamente disinteressate ai tempi invece sia il francese Fabio Quartararo che le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, rispettivamente tredicesimo e sedicesimo a oltre due secondi, che hanno provato a spingere solamente nei primissimi minuti con pista più umida salvo poi desistere e lavorare sulla moto. Addirittura senza tempo il poleman Marc Marquez, determinato a non concedere agli avversari alcuna chance in questo fine settimana e tenutosi lontano da qualsiasi guaio.

CLASSIFICA FINALE WARM-UP MOTOGP – GP ARAGON 2019

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.111 3 3 327.3

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.400 7 8 0.289 0.289 327.3

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.514 10 10 0.403 0.114 325.4

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’59.711 10 10 0.600 0.197 331.3

5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.975 8 9 0.864 0.264 324.4

6 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.014 8 10 0.903 0.039 326.3

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’00.200 10 10 1.089 0.186 325.4

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’00.284 6 8 1.173 0.084 329.3

9 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 2’00.483 9 10 1.372 0.199 321.5

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’00.594 10 10 1.483 0.111 321.5

michele.brugnara@oasport.it