L'inizio di stagione in MotoGP ha visto un primo, parziale fallimento: la KTM. La scuderia austriaca, infatti, si attendeva ben altro dal suo 2019 nella classe regina, con i team Red Bull KTM e Red Bull KTM Tech3. Quattro piloti e pochissime soddisfazioni, nonostante l'arrivo del francese Johann Zarco dopo due belle annate in Yamaha. La frustrazione del due volte campione del mondo della Moto2 è esplosa venerdì, al termine delle prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Le sue parole mentre rientrava nel paddock, riportate dal quotidiano spagnolo Marca, erano state inequivocabili: "Non va bene niente, il nostro telaio e l'erogazione della potenza sono una m…".

Johann ZarcoGetty Images

Il mea culpa di Zarco

Investito da forti e prevedibili critiche, lo stesso Zarco ha poi recitato il mea culpa affidando il proprio pensiero a due post pubblicati su Facebook e Instagram.

" Sono state dette molte cose da troppe persone. Mi dispiace, ma fa parte del gioco. Se rimarremo tutti uniti e continueremo a credere nel nostro lavoro verremo fuori da questo momento difficile. Non fanno piacere questi brutti risultati, a me in primis, e faremo il possibile per ribaltare questa situazione. A mia discolpa posso dire che ero particolarmente arrabbiato dopo l'incidente che mi era capitato e ho detto cose che non pensavo. La KTM sta facendo un grande lavoro per permetterci di migliorare, ma non ci stiamo riuscendo. Non dobbiamo fare altro che rimboccarci le maniche e pensare alla prossima gara che, nel mio caso, sarà quella di casa "