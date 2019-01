Alonso pronto a gareggiare nella 24 Ore di Daytona: "Punto alla vittoria!"

Fernando Alonso ha detto addio alla F1 ma la sua voglia di competere non si è di certo affievolita. Lo spagnolo è infatti impegnato nelle sessioni di test in vista della 24 Ore di Daytona, in programma il 26-27 gennaio, al volante della Cadillac DPi-V.R, che disputerà insieme all’americano Jordan Taylor, all’olandese Renger van der Zande e al giapponese Kamui Kobayashi.

Il più veloce della seconda sessione di prove tenutasi in queste ore è stato il nipponico con il crono di 1’36″996. Fernando, dal canto suo, sta lavorando in funzione dell’appuntamento in terra americana e dopo l’esordio poco fortunato dell’anno scorso, concluso lontano dal vertice, ha come obiettivo la vittoria.

" Le aspettative sono alte, ma i conti si faranno alla fine. Ad ogni modo credo di trovarmi in una posizione decisamente migliore rispetto alla passata stagione. Quest’anno porto con me tutta l’esperienza accumulata nel 2018. Sono consapevole di come devo comportarmi nel traffico, come risparmiare carburante, come funzionano le Safety Car negli Stati Uniti, e tutto questo mi tornerà utile. Anche l’approccio alla gara è differente. La passata stagione ho utilizzato Daytona per prepararmi a Le Mans, adesso sono qua per vincere "

Queste le dichiarazioni di Fernando (fonte: it.motorsport.com) che quindi, sicuro del fatto suo, vuol imporsi in questa altra prestigiosa gara di durata, dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota.

