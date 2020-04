Anche la Lamborghini contro il coronavirus: mascherine e visori per il Policlinico di Bologna

Dopo la Ferrari, ed altri marchi, anche la Lamborghini accetta la sfida per dare una mano all'Italia. Lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese, infatti, prova a dare un aiuto concreto agli operatori sanitari ed è stato attrezzato - negli ultimi giorni - per la fabbricazione di mascherine e visori da donare al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, in prima linea nella cura dei pazienti affetti da coronavirus.

Nei reparti di Selleria, Produzione compositi e Ricerca e Sviluppo, i vari dipendenti - impegnati di solito a cucire gli interni delle vetture Lamborghini - saranno quindi impegnati nell'attività straordinaria di fabbricazione di 1000 mascherine e 200 visori al giorno, grazie all'utilizzo di una stampante 3D.