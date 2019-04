In attesa della W Series, le donne si certificano forti come gli uomini. Forse anche di più

Veloci come il vento. Come Giulia De Martino, giovanissima pilota del campionato GT, protagonista del film con Stefano Accorsi e Matilde De Angelis. Come Giulia, le donne pilote non sono meno forti né svantaggiate rispetto ai colleghi uomini. Anzi da uno studio condotto dall’Università del Michigan, le ragazze sembrano addirittura dimostrare una maggiore capacità e rapidità di adattamento, gli permetterà di migliorare di molto sul breve periodo.

Donne che insomma non hanno niente da temere ma che hanno grinta da vendere. Tanto che la W Series, che partirà a maggio, ha deciso di celebrare il “sesso debole” con un campionato ad hoc, disputato con monoposto della Formula E. Un campionato che funga anche da spinta per le giovani promesse delle quattro ruote, che sognano la F1.

" L’ultima donna a partecipare ad un Grand Prix di Formula 1 fu Lella Lombardi più di 40 anni fa, e non c’è mai stata una vincitrice di un circuito di F1, figurarsi una campionessa mondiale. La nostra missione è cambiare tutto questo. (Catherine Bond Muir, CEO della W Series) "

L’iniziativa però non è stata accolta da tutti o meglio da tutte con entusiasmo. Alcune pilote infatti hanno visto questa scelta come una scelta sessista e un motivo di segregazione.

Sophia Floersch, infatti pilota di Formula 3, dichiara di voler competere con i migliori della sua disciplina. Maschi o femmine che siano, dunque. Perché come ha dimostrato David Ferguson nella sua ricerca che verrà pubblicata nel Journal Medicine in Sports and Exercise, analizzando battito cardiaco, respiro, temperatura corporea e lo stress da surriscaldamento dovuto ai motori e alla tensione, le donne dimostrano avere la stessa capacità di gestire lo stress e la stessa forza di resistenza.

Insomma quello che ci porterebbe a pensare superficialmente che le ragazze si stancano più facilmente e abbiano più paura, subendo quindi maggiormente la pressione, è un falso mito e chiaramente un pregiudizio, quello per cui spesso, anche nello sport, affligge l'esponenti del gentil sesso, in particolare quando si confrontano in ambienti prettamente maschili.

Sembra che questo comunque non fermi le giovani campionesse che continuano a sfidare i loro limiti e i limiti impostogli e continuano a correre, sempre più veloci. Veloci come il vento.