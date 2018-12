Marquez, Loeb, Leclerc e Bagnaia: gli Oscar 2018 ai protagonisti di un anno di grandi motori

La stella: Marc Marquez

Odiato da molti in Italia e nel mondo, semplicemente il più forte del momento e uno dei migliori di sempre. Parliamo di Marc Marquez, che in questo 2018 ha annientato la concorrenza vincendo il quinto mondiale in MotoGP, il settimo della carriera. Con una moto non sempre all'altezza della Ducati ottiene nove vittorie in stagione, con dozzine di altri record battuti. Ricordiamolo sempre: questo alieno ha solo 25 anni. I primati di Rossi e, addirittura, quelli di Agostini, sono alla portata.

Video - Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport 01:56

La sorpresa: Sebastien Loeb

Può un pilota di 44 anni, il più grande di tutti i tempi a ruote coperte e vincitore di nove mondiali rally, sorprendere ancora? Se si chiama Sebastien Loeb tutto è possibile. Dopo aver mollato il WRC nel 2012 ed esserci tornato in maniera sporadica, l'Alsaziano decide di accettare ancora la proposta di Citroen, disputando tre appuntamenti del mondiale. E se in Messico e in Francia le cose non sono andate per il meglio, in Spagna riesce addirittura a vincere in un weekend dal sapore di epico, con un duello all'ultimo metro con il connazionale Ogier. Semplicemente pazzesco.

Video - Sebastien Loeb torna a vincere in WRC dopo più di 5 anni: ecco l'impresa del fenomeno francese 01:31

Il giovane: Charles Leclerc

Semplicemente un predestinato. Si parla di lui da anni, ma a differenza di decine di altri giovani piloti che poi non sono riusciti a rispettare le attese, lui forse è andato oltre le più rosee aspettative. Parliamo di Charles LeClerc che, dopo aver dominato in GP2 lo scorso anno, ha corso in F1 da campione assoluto, chiudendo ben 8 gare a punti e guadagnandosi meritatamente il sedile della Ferrari per il 2019. Attenzione a lui la prossima stagione, questo ha tutti i numeri per far saltare il banco.

Video - Zanardi: "Charles Leclerc in Ferrari? Lo vedo bene, è potenzialmente un Hamilton" 00:33

La delusione: Sebastian Vettel

Qui bisognerebbe scindere la stagione di Seb in due. Una prima parte di 2018 da fenomeno assoluto, con ben 4 vittorie e prestazioni incredibili. Poi il patatrac e lo spartiacque di Hockenheim. Dal clamoroso errore in Germania parte una seconda parte di stagione anonima, con caterve di errori che lo portano ad essere la delusione di questo mondiale. Un vero peccato per Sebastian Vettel, soprattutto perché quest'anno la macchina era veramente forte, forse la migliore per gran parte dell'anno. L'unico modo per battere Hamilton è essere perfetti, il tedesco è stato lontanissimo dalla perfezione.

Video - Da Baku a Suzuka, i 6 errori di Sebastian Vettel che hanno rovinato il mondiale della Ferrari 00:55

L'italiano: Pecco Bagnaia

Forse non è chiaro a tutti che impresa ha fatto quest'anno il mitico Francesco Bagnaia. Parliamo di un ragazzo che prima di questo spumeggiante 2018 aveva vinto solo due gare in Moto3 (zero in Moto2) e portato a casa 11 podi in carriera in cinque anni di motomondiale. Numeri buoni, ma non certo quelli di uno in grado di vincere un campionato. E invece Pecco dal Gran Premio del Qatar ha messo in mostra prestazioni da fenomeno, vincendo il mondiale di Moto2 incredibile e conquistandosi un posto in Ducati Pramac. Grandissimo.

Video - Bagnaia: "Il primo mondiale è indimenticabile, con la Ducati MotoGP feeling subito ottimo" 02:04

Veterano infinito: Gabriele Tarquini

Ok che il mondiale 2018 del WTCR è stato strano, il primo di una nuova storia del campionato turismo. Ma nell'enorme equilibrio di questa categoria brilla l'intramontabile stella del "Cinghiale". Gabriele Tarquini, alla "tenera" età di 56 anni, riesce nell'impresa di diventare per la seconda volta in carriera Campione del Mondo, dopo il trionfo nel WTCC del 2009. E' vero, questo campionato vede al via gente tutt'altro che giovane, ma aver ancora la voglia di allenarsi al massimo e correre a questi livelli è qualcosa di grandioso. Complimenti Gabriele!

Video - Tarquini e la sua stagione trionfale con la Hyundai N in WTCR 01:06

Il momento più emozionante: la gara di Assen della MotoGP

Sono anni che la MotoGP si conferma altamente spettacolare, e quello che è successo ad Assen quest'anno è la migliore pubblicità possibile. Ben oltre 170 sorpassi, contatti e sportellate per ben 26 giri. Uno spettacolo incredibile in pista, con il record dei primi 16 più vicini di sempre. La gara più bella delle ultime stagioni, una delle più belle di sempre.

